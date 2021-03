Le week-end dernier, un haut responsable russe a déclaré quelque chose qui met en évidence les temps que nous vivons aujourd’hui. Cela peut sembler une remarque superficielle, mais derrière elle, juste à l’abri des regards, se cache quelque chose de profond. Il a déclaré que le JCPOA (PAGC) (pour beaucoup, et pas seulement pour l’Iran) était devenu le principal symbole de la façon dont l’ordre mondial fondé sur des règles est utilisé précisément pour supprimer la souveraineté et l’autonomie d’un peuple et pour le transformer en son jumeau siamois, l’ordre monétaire fondé sur des règles.

À première vue, un tel commentaire peut sembler un peu exagéré, voire hostile – car l’intention d’empêcher la prolifération des armes nucléaires est certainement un objectif louable.

Cela peut sembler être l’objectif des États-Unis (un objectif partagé par la Russie). Mais il est également vrai que la méthodologie du JCPOA correspond à un modèle particulier : Déclarer unilatéralement qu’une certaine vision, ainsi que ses valeurs, sont universelles, puis fixer les « règles de la route » de cet universel. Ces règles ne seront pas nécessairement conformes au droit international, mais, conformément à la phrase tristement célèbre de Carl Schmitt, « Souverain est celui qui décide de l’exception (au droit) » : Et puisque l’universalité se prend pour une coupe distincte au-dessus des civilisations nationalistes arriérées, dans cette seule mesure, elle revendique l’exceptionnalité. Et « l’ordre » fondé sur des règles, à ce titre, doit remplacer et supplanter la « loi ».

Dans le cas de l’Iran, les règles de conduite « universelles » superposées étaient destinées à supplanter les droits légaux du TNP : faire reculer l’élan révolutionnaire en Iran, drainer ses résidus de radicalisme par la corvée de se conformer aux règles fastidieuses du JCPOA et, finalement, forcer l’assimilation de l’Iran dans la gouvernance monétaire mondiale également.

Ok, rien de nouveau – procédure occidentale standard. Pourtant, ces commentaires sur la façon dont le JCPOA est devenu l’icône sur la façon de faire sortir la souveraineté du sang d’une nation parlent d’un changement plus important qui touche à la fois la Russie et l’Iran. Ils s’inscrivent dans une conversation presque inimaginable dans le discours du Beltway, dans une grande partie du monde.

Il y a cinq ans encore, beaucoup de gens en Russie pensaient que l’État devait au moins avoir un « indicateur » plongé dans les eaux vives du dynamisme occidental. Cela était nécessaire (même à un certain coût pour la souveraineté russe), en raison de la technologie, des finances et du savoir-faire occidentaux. Puis est venu le discours de Poutine en 2007 à la Conférence de Munich sur la Sécurité – un point d’inflexion clé. « La Russie est attaquée par l’Occident. Nous acceptons le défi, et nous le relèverons ».

En 2007, la Russie a compris que les eaux du puits du dynamisme occidental étaient en train de stagner. Le mois dernier, à Davos, Poutine a suggéré que l’eau du puits n’était pas seulement stagnante, mais qu’elle était désormais contaminée. Le projet occidental s’est trouvé paralysé par le gréement de l’ensemble du système au profit du 0,1%.

L’UE en tant qu’entité est coupée du même « code de conduite universaliste » que le projet américain qui l’a précédée (bien que commercialisé, dans ce cas, comme un bien commun universel européen). Mais les eaux européennes stagnent de la même manière. Les dirigeants russes ont compris que la Grande Europe ne « sera » jamais. Plus important encore, la Russie a découvert qu’elle pouvait rassembler « l’énergie » culturelle, à partir de ses propres ressources, pour innover et développer la nation russe.

De nombreux Iraniens sont arrivés à une conclusion similaire au sujet de l’Iran. Alors qu’autrefois, la plupart des Iraniens – peut-être 80% – auraient voulu avoir une idée de la dynamique technique occidentale, ils sont aujourd’hui peu nombreux à en vouloir une. Le danger pour leur propre société d’un contact trop étroit avec l’eau stagnante est évident. Comme la Russie, ils s’efforcent de trouver l’énergie intérieure à partir de leurs propres ressources et d’utiliser les atouts dont ils disposent. Et découvrir que ces atouts peuvent être aussi présents en Asie qu’ils l’étaient autrefois en Europe.

C’est « l’autre » conversation. Outre les bruyants récits qui émanent du circuit fermé du Beltway sur l’Iran, cette discussion alternative – et la manière dont Poutine l’a soigneusement encadrée – est « présente », largement disséquée dans une grande partie du monde. Mais elle ne sera pas entendue à Washington. Dans son exposé de Munich, Biden a dépeint la Russie comme une sorte de figure vaudou, proférant des incantations préjudiciables aux États-Unis. Il voulait ainsi laisser entendre que toute personne critiquant les États-Unis dans le même sens, devait donc être un agent russe – un traître. La Russie est devenue la poupée vaudou à brandir, pour effrayer le public américain et discipliner le discours public.

Comment se fait-il, alors que l’Iran est à la veille, tout comme la Russie, d’un éventuel découplage de l’Europe, que la réactivation du JCPOA ait attiré des partisans inattendus – d’actuels et d’anciens hauts responsables de la sécurité israélienne voulant ramener l’Iran dans le JCPOA.

Que se passe-t-il ? Une rébellion contre la ligne de pression maximale de Netanyahou ? Plus intéressant encore, un certain nombre de ces hauts responsables de la sécurité israélienne plaident pour un retour au JCPOA – comme l’explique Ben Caspit, « une équipe d’experts [israéliens] particulièrement chevronnés a conclu que, contrairement à la position de la plupart des membres dirigeants du gouvernement Netanyahou-Gantz, l’accord avec l’Iran ne devrait pas inclure le programme de missiles de Téhéran ou ses activités régionales ».

Est-ce là le paradoxe ultime ? Au moment même où le scepticisme iranien menace de l’emporter, le scepticisme israélien devrait s’estomper ? Peut-être vont-ils se croiser, sans se rencontrer, et rien n’en résultera.

Ces anciens hauts fonctionnaires israéliens suggèrent maintenant que le JCPOA n’était pas si mauvais, après tout : « Lorsque l’accord [JCPOA] est arrivé », explique l’ancien commandant du Commandement du Nord israélien, le général (rés.) Yair Golan, « nous avons eu une discussion avec tous les fonctionnaires et nous nous sommes dit que si l’Iran s’y conformait, ce serait un résultat incroyable ».

Ou peut-être s’agit-il du « sombre secret » dont personne ne veut discuter publiquement, à savoir qu’Israël a été surpassé. Alors que le monde entier est obsédé par la « Big One » (la perspective d’une arme nucléaire) et par la question de savoir si la pression maximale de Trump inciterait ou non l’Iran à se conformer au JCPOA, l’Iran prépare – pas la Big One – mais beaucoup, beaucoup de « Little Ones ».

Israël est maintenant entouré de milliers de missiles de croisière intelligents et de drones d’attaque à capacité d’essaimage. L’arme nucléaire a toujours été un cercle vicieux (le Moyen-Orient étant trop petit et trop dense pour que les armes nucléaires aient un sens quelconque). Les frontières de la guerre, sur lesquelles Netanyahou aime danser, constituent un risque trop grave – peut-être – pour que ces anciens responsables de la sécurité israélienne puissent envisager d’aller plus loin.

Ils savent (contrairement à Blinken, semble-t-il) que l’Iran ne mettra jamais ses missiles sur une table de négociation. Peut-être que ces responsables de la sécurité israélienne sont réalistes et qu’ils considèrent le retour au JCPOA comme la seule voie à suivre. Ils ont probablement raison sur ce point.

Mais pourquoi préconiser un retour de l’Iran au sein du JCPOA ? Eh bien, le retour complet de l’Iran et des États-Unis au JCPOA pourrait conduire à l’émergence d’une architecture de sécurité dans le Golfe qui inclurait l’Iran (mais pas Israël – évidemment). Et que cette architecture pourrait faciliter le recul de la dissuasion antimissile intelligente de l’Iran.

Serait-ce une voie pour Israël de désescalader avec l’Iran – de sortir de la dangereuse politique de guerre de Netanyahou ? Peut-être.

Mais les faucons américains doctrinaires seraient-ils d’accord ? Ils aspirent toujours à ce que l’Iran révolutionnaire soit en quelque sorte contenu. Et les Iraniens feront-ils à nouveau confiance à Washington ? Probablement pas.

Par Alastair Crooke

Sources : Strategic culture ; traduit par Réseau International