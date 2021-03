Le Fonds Abraham censé financer des projets économiques dans le cadre de la normalisation des pays arabes avec l’entité sioniste semble avoir disparu

Fondée par l’ex-président Donald Trump et son gendre Jared Kushner, il avait été renfloué avec trois milliards de dollars. « Avec l’avènement de Joe Biden au pouvoir, et le départ de Donald Trump, ce fonds semble avoir disparu avec ses trois milliards promis », a écrit le site d’informations israélien Time’s of Israel.

Son président, principal conseiller de l’ambassadeur des USA en Israël, David Friedman, le rabbin Aryeh Lightstone qui avait été désigné par Trump a démissionné.

Dans une récente interview avec Intermountain Jewish News, basé au Colorado, il a semblé minimiser les perspectives de poursuite du fonctionnement du Fonds Abraham, évoquant plutôt un forum sur le développement économique des femmes qui était a annoncé quelques jours avant sa démission.

A également démissionné Adam Boehler, le président de la Société de financement du développement international des Etats-Unis, la DFC, (International Development Finance Corporation), dont le Fonds Abraham était la filiale. Il avait promis en janvier 2021 , 100 millions de dollars au Maroc , destiné aux petites entreprises marocaines, selon le site PME Africaines.

Les deux responsables n’ont pas encore été remplacés par Biden.

Le directeur du département du commerce extérieur de l’Association des industriels israéliens Dan Katrivas a indiqué au Times of Israel qu’il n’y avait de transparence sur les priorités du Fonds et la nature des investissements qu’il promeut.

L’objectif signalé était de « mettre en exécution des investissements dans des domaines diversifiés. Afin de renforcer la collaboration économique régionale et la prospérité au Moyen-Orient et à l’extérieur ».

Selon la campagne qui a accompagné sa création, véhiculée par les Américains, les Israéliens et les Emiratis, selon le site du journal qatari Arabi Post, « le Fonds renforce le commerce régional, soutient les projets d’infrastructure stratégique et augmente la sécurité énergétique en fournissant un accès fiable à l’électricité à des prix raisonnables pour les Etats de la région ».

Des responsables israéliens sous le couvert de l’anonymat ont dit « qu’ils ont le sentiment que la nouvelle administration américaine voudrait baisser les investissements dans la région ».

« En fin de compte, toutes les promesses de Trump sur le fonds de soutien à la normalisation ou le Fonds Abraham se sont évaporées. Les pays arabes qui ont conclu des accords avec ‘Israël’ se trouvent perplexes et sont revenus les mains vides. Après avoir justifié à leurs peuples leur démarche en leur promettant les bénéfices économiques que les relations avec Israël allaient réaliser » a conclu le site qatari Watan Serb.

