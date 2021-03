Autre illustration des liens étriqués entre les gouvernements français successifs et le CRIF (Conseil représentatif des juifs de France), le gouvernement français actuel a confié la gestion du déconfinement, depuis l’été dernier, à une firme américaine mais proche du Mossad : la Bain & Company.

C’est du moins ce que rapporte le militant pro palestinien et psychopédagogue belge Daniel Vanhove. Bénévole à l’ABP (Association Belgo-Palestinienne), il est surtout célèbre pour ses ouvrages sur la Palestine : Retour de Palestine ; Si vous détruisez nos maisons, vous ne détruirez pas nos âmes ; La Démocratie mensonge.

Sur le site Asie-Afrique, il accuse « certains responsables politiques d’être plus sionistes que de nombreux juifs eux-mêmes (qui ne se sentent d’ailleurs nullement représentés par le CRIF) ».

Le fait que le gouvernement a confié la gestion du déconfinement à une firme proche du Mossad est d’après Vanhove une « nouvelle preuve de ce que je répète depuis des années: la France est ‘sionisée’ jusqu’à la moelle et la majorité des Français en est dupe! »

Gardiesh: membre de l’état-major de la branche des opérations des Forces israéliennes

Bain & Company est un cabinet international de conseil en stratégie et management, dont le siège est situé à Boston, aux Etats-Unis, et qui compte en 2019, 58 bureaux répartis dans 37 pays et réunissant près de 8 000 personnes.

Depuis 1993, le cabinet est dirigé par Orit Gadiesh (en), une israélo-américaine, fille d’un colonel de l’armée israélienne.

Rapportant en 1991 des rumeurs selon lesquelles elle avait commandé lors de son service militaire, 15 ans plus tôt, des chars dans l’armée israélienne, l’agence Bloomberg affirme « qu’elle fait partie actuellement de l’état-major personnel du chef de la branche des opérations des Forces israéliennes ».

Elle était en même temps directeur général du bureau de Boston de la Bain & Compagny.

Downsizing, escroquerie des gouvernements du Tiers-monde, et chantage des PDG

Selon le site Profession Gendarme, Bain & Co a fait sa fortune dans le downsizing, c’est-à-dire dans les licenciements massifs. Quand une multinationale ou une banque veut virer 3000 salariés ou plus d’un seul coup.

Bain est aussi connu pour escroquer les gouvernements comme en 2018 avec le service des impôts d’Afrique du Sud (SARS), que Bain était censé réorganiser. Elle aurait entre autres, détruit le système de perception des impôts d’Afrique du Sud avec des conseils bidons.

« Ne vous trompez pas, vous êtes en face ici d’une multinationale aux cent bras, mais dont la tête est directement liée aux intérêts du Mossad », insiste le site.

Il constate surtout « une ultra discrète extension des services israéliens qui est absolument remarquable ».

« Il suffit de temps à autre de faire chanter les PDG ou d’en cibler pour les encourager ensuite à signer avec Bain & Co », suppose-t-il comme moyen de persuasion.

Et McKinsey… Pourquoi pas des officiers français

Le site déplore surtout que la gestion du déconfinement de 60 millions de Français à cause du Covid-19 n’ait pas été confiée à des officiers français !

« On n’a pas assez de polytechniciens, d’énarques, de saint-cyriens, d’organisateurs de toutes sortes en France, qu’on soit obligés de payer des… Américains pour gérer quelque chose d’aussi stratégique que le déconfinement ??? », condamne pour sa part le site francais ze journal.

Assurant que la Bain & Compagny est bel et bien une filiale du Mossad, le journaliste Pierre Jovanovic s’étonne en outre que celui qui a rédigé le plan de vaccination de la France est le cabinet américain McKinsey, selon ce qu’il rapporte sur son blog du site américain Politico. Il affirme que ce cabinet est connu pour ses liens avec la CIA.

Selon lui, les deux cabinets, ensemble, doivent facturer un minimum de 40.000 euros par jour !

Entre Bain & Compagny et McKenzie, le Mossad et la CIA, la France de Macron semble bien bouclée.

