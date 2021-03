L’ambassade de la République islamique d’Iran à New Delhi a nié être derrière l’explosion qui a eu lieu à proximité de l’ambassade israélienne dans la capitale indienne, réfutant les accusations proférées par les autorités indiennes.

Le dimanche 8 mars, certains médias indiens ont rapporté que l’Iran était impliqué dans l’explosion d’un petit engin explosif artisanal qui s’est produite le vendredi 29 janvier, à environ 50 mètres de l’ambassade israélienne à New Delhi, endommageant un certain nombre de voitures.

Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, l’ambassade d’Iran a qualifié l’explosion de « suspecte », déplorant qu’elle ait conduit à « une campagne délibérée et injuste et à des accusations sans fondement contre l’Iran ».

« L’ambassade, tout en respectant le gouvernement et les responsables indiens, dans leurs efforts pour enquêter attentivement sur l’incident pour découvrir les auteurs et les poursuivre en justice, rejette fermement toute allégation sans fondement ou toute déclaration irresponsable dans ce domaine et considère cela comme une démarche en vue de réaliser les objectifs haineux des ennemis (pour porter atteinte) aux relations entre l’Iran et l’Inde ».

Estimant que de telles actions «ne profitent pas à la République islamique d’Iran », elle a conclu : «Maintenant que les relations amicales de longue date entre l’Iran et l’Inde se développent davantage aux plus haut niveaux, dans divers domaines, y compris dans le cadre des contacts politiques, économiques, de sécurité et de défense, nous devons prêter attention à la question de savoir à qui profite réellement cette explosion? ».

