Les services de sécurité syriens ont avorté un attentat terroriste qui visait la capitale syrienne ce lundi 15 mars.

Selon l’agence officielle syrienne Sana, citant une source de sécurité, 3 terroristes portant des ceintures explosives ont été éliminés et 3 autres ont été arrêtés.

« En coopération avec les honorables citoyens des villes de Zakia et Kanaker dans la province de Damas, l’opération terroriste contre Damas, qui était planifiée par des terroristes et des groupes takfiristes, a été déjouée », a indiqué cette source

Les attentats à la bombe et les attaques terroristes ont diminué ces derniers mois à Damas et sa province.

L’un des derniers attentats figure l’assassinat du mufti de Damas et de sa province, cheikh Adnan Afiouni, dans l’explosion d’un engin explosif dans sa voiture dans la ville de Qodsaya, précise Sana.

Et après 10 ans depuis le début de la guerre en Syrie, le directeur de l’administration politique de l’armée syrienne a confirmé que la situation sécuritaire et militaire de son pays s’était améliorée, grâce à la libération de la plupart des territoires syriens du terrorisme et grâce aux réconciliations nationales.

Source: Agences