L’amiral Alireza Tangsiri, commandant de la Force navale du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a déclaré, mercredi 17 mars, lors d’un entretien télévisé, que le navire lance-missiles Qassem Soleimani serait dévoilé dans quelques mois, grâce à une coopération entre les sociétés scientifiques et le ministre de la Défense.

« Ce navire lance-missiles est d’une vitesse de 45 nœuds et il est en mesure de tirer différentes sortes de missiles air-sol, sol-air et sol-sol », a expliqué l’amiral Tangsiri.

« Pendant la nouvelle année solaire (iranienne), trois navires lance-missiles de type Qassem Soleimani, dont la fabrication fait partie des gloires du Corps des gardiens de la Révolution islamique, rejoindront la Force navale du CGRI », a-t-il indiqué.

L’amiral Tangsiri a ensuite fait part de la production d’un autre navire militaire, baptisé Abou Mahdi al-Mohandes, du nom du numéro deux de la résistance irakienne Hachd al-Chaabi, assassiné en compagnie du général Soleimani par un drone US près de l’aéroport de Bagdad, en janvier 2020.

« Ce navire sera doté des capacités d’assaut et de défense », a indiqué M.Tangsiri.

Cette information intervient après le dévoilement par le CGRI, d’une nouvelle cité balistique souterraine.

Des missiles à courte portée, de type Nasr, ont été exposés lors du dévoilement de la nouvelle cité balistique souterraine.

Ces missiles sont d’une portée qui dépasse une trentaine de kilomètres, et constituent une option propice pour monter sur les vedettes du CGRI et les unités côtières mobiles.

Les autres missiles qui ont été dévoilés dans cette cité balistique sont de type Nassir, une version optimisée du missile Nasr, équipée d’un système accélérateur au combustible solide.

Les missiles Nassir ont la capacité d’être installés sur la ligne côtière, les véhicules ainsi que les navires du CGRI.

Ont également été dévoilés les lance-missiles mobiles réservés aux missiles de croisière sol-mer.

Les missiles de type Qader et Qadir, d’une portée de 200 et 300 kilomètres, ainsi que des systèmes radars, des systèmes d’écoute et des systèmes de guerre électronique ont aussi été remis à la Force navale du CGRI.

Selon le commandant de la Force navale du CGRI, « grâce à ces équipements, la Marine pourra identifier même les signaux éteints et les communications internes de l’ennemi ».

Ces propos mettent en évidence une importante évolution en matière d’écoute et de collecte de signaux électroniques chez la Force navale du CGRI.

Les photos qui ont été publiées de la cérémonie du dévoilement de la cité balistique souterraine laissent voir des tubes longs qui sont très probablement destinés au lancement des missiles de classe Fajr. Les modèles téléguidés, de type radar aussi bien que de type optique, des missiles Fajr ont été déjà développés et ils constituent une excellente option pour la défense côtière et les opérations antinavires.

Jusqu’ici, c’était uniquement la Force aérienne du CGRI qui disposait des missiles balistiques antinavires et antiradars pour frapper les cibles maritimes, mais la Force navale du CGRI sera aussi désormais en mesure d’attaquer les cibles ennemies dans le golfe Persique et dans les eaux lointaines.

Source: Avec PressTV