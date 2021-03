Les forces de Sanaa ont bombardé une nouvelle fois les installations de la compagnie saoudienne Aramco, mais cette fois-ci dans la capitale Riad.

« Les forces armées yéménites ont visé ce 6 Chaaban à l’aide de 6 drones armés la compagnie Aramco dans la capital saoudienne Riad », a tweeté le porte-parole de ces forces le général Yahia Sarii.

Selon lui, les drones ont frappé la compagnie avec « une grande précision ».

Il a aussi demandé aux citoyens saoudiens et a toutes les sociétés étrangères de s’éloigner entièrement des cibles militaires et vitales « vu qu’elles sont devenues la cible légitime pour nos forces et pourraient être frappées à tout moment ».

Et de conclure dans son texte : « le commandent général des forces armées affirment que ses opérations vont se poursuivre en crescendo tant que l’offensive et le blocus se poursuivront ».

La frappe a été confirmée par une source du ministère saoudien de l’Energie qui a dit à l’agence Reuters « qu’une raffinerie à Riad a fait l’objet d’une attaque terroriste ».

Faisant état d’un incendie qui s’est déclaré dans l’installation en question, il a assuré qu’il n’y a eu ni tués ni blessés, et l’approvisionnement en pétrole et ses dérivés n’a pas été affecté.

Le général Sarii avait déclaré la veille que les forces de Sanaa avaient bombardé un site militaire important à l’aéroport d’Abha, dans la province d’Assir, à l’aide d’un drone de type 2K.

Auparavnt, le membre du Haut-conseil politique du Yémen Mohamad Ali al-Houthi avait dit que le mouvement Ansarullah a arrêté de viser les Emirats arabes unis depuis qu’ils se sont retirés du Yémen assurant qu’il fera de même avec l’Arabie saoudite et arrêtera de bombarder le royaume lorsqu’elle se retirera du Yémen.

En riposte à l’offensive menée par le royaume saoudien contre le Yémen depuis fin 2014, pour imposer par la force le président démissionnaire dont la mandat a pris fin Abed Rabbo Mansour Hadi, les forces de Sanaa ont intensifié ces derniers mois leurs attaques contre les régions, surtout contre les sites militaires de l’aéroport d’Abha, la base saoudienne de Khamis Mcheit et la compagnie pétrolière Aramco .

