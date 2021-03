L’armée turque a établi sa deuxième plus grande base militaire près du passage de Bab al-Hawa à la frontière syro-turque.

Selon les unités de coordination des miliciens syriens, la base turque juchée sur une colline sera un point de base pour les forces turques sur toute la frontière syro-turque. elle comprend des bases pour les lancements de missiles à longue portée, environ 700 véhicules militaires et véhicules blindés, et des systèmes de surveillance de haut niveau pour découvrir toute la zone.

Auparavant, le directeur de l’administration politique de l’armée syrienne, le général de division Hassan Suleiman, avait accusé les forces turques de « s’être emparé de biens, de terres et de maisons pour y installer les familles des terroristes à la place des habitants d’origine de ces zones ». Les accusant de vouloir y réaliser un « changement démographique flagrant ».

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a annoncé que la Turquie ne quitterait la Syrie qu’après «avoir préparé et approuvé la nouvelle constitution, organisé des élections justes et libres, formé un gouvernement qui représente tout le monde et instauré un État démocratique où chacun y occuperait sa place».

