Le guide suprême iranien l’ayatollah Ali Khamenei a affirmé que les États-Unis d’Amérique se trompent sur toutes les questions liées à la région.

Dans un bouquet de tweets postés ce jeudi 25 mars, il a écrit dans le premier :

« Les Américains se trompent sur les problèmes de toute la région. Dans leur soutien injuste à l’entité sioniste, et leur présence usurpatrice en Syrie, dans leur appui persévérant au gouvernement saoudien qui bombarde le peuple opprimé du Yémen, et dans leur politique sur la Palestine, ils ont tort ».

Dans un autre tweet, il poursuit : « Vous, les Américains ne connaissez rien à la région et a ses peuples, vous vous trompez… Nos souhaitons que Dieu guide tous les égarés dans le monde qui persévèrent dans leur égarement et qu’Il les libère de leurs erreurs ».

Il a ajouté : « les Américains se réjouissent que certains gouvernements mesquins normalisent leur relation avec l’entité sioniste. Ces gouvernements mesquins n’ont aucune influence, la oumma islamique n’oubliera ni ne renoncera à la cause palestinienne »

Selon la télévision d’informations libanaise al-Mayadeen Tv, l’imam Khamenei avait assuré il y a quelques jours que « les Américains devaient renoncer à l’Irak et la Syrie et les quitter ».

Il a souligné que «son pays n’éprouve aucune hostilité à ceux qui n’en éprouvent pas contre lui ».

Il a aussi accusé Washington de soutenir Daech et de lui avoir permis de vendre le pétrole syrien. Selon lui, « les Américains regardent avec mépris notre présence en Syrie, alors qu’elle s’est faite à la demande du gouvernement de Damas ».

« Nous avons expérimenté nos ennemis dès le début de la révolution. Les Etats-Unis sont ceux qui le plus concocté de complots contre nous… Nos ennemis profèrent des mensonges qui contredisent les faits ».

Sur le Yémen il avait dit : « les comploteurs arabes bombardent le peuple yéménite depuis 6 ans et commettent des crimes contre lui. Et lorsque les Yéménites ont riposté à leurs crimes et se sont défendus ils les ont accusés de terrorisme ».

