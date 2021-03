A l’occasion du 6ème anniversaire de l’agression saoudienne contre le Yémen, les forces de Sanaa ont mené une opération aux drones et aux missiles contre des installations vitales en Arabie saoudite.

« 18 drones et 8 missiles balistiques ont fait part à cette offensive », a précisé le porte-parole de l’armée yéménite et d’Ansarullah, le général Yehya Sarii dans un communiqué publié par la télévision AlMasirah.

Et d’ajouter: « Les sièges d’Aramco à Ras Tanura, Rabigh, Yanbu, Jizan et la base du roi Abdulaziz à Dammam ont été visés par douze drones de type Sammad 3 et huit missiles balistiques de type Zoulfiqar, Badr et Sa’ir ».

« Six drones Qasef 2K ont également mené une attaque avec précison contre d’autres sites militaires saoudiens hostiles à Najrane et Asir (sud) », a-t-on indiquéde même source.

Un terminal pétrolier incendié

Côté saoudien, le ministère de l’Energie a annoncé, ce vendredi 26 mars, qu’un incendie s’est déclaré dans un terminal pétrolier saoudien qui a été touché par un projectile en provenance du Yémen.

« Le tir d’un projectile sur le terminal de distribution de Jizane (sud) a provoqué un incendie dans l’un de ses réservoirs », a indiqué le ministère dans un communiqué publié par la Saudi Press Agency, précisant qu’il n’y avait pas de victimes.

Peu auparavant, le porte-parole d’Ansarullah Mohammad Abdel Salam a déclaré que « toutes les options étaient ouvertes ».

Lors d’une interview avec la télévision libanaise AlMayadeen, M.Abdel Salam a commenté le cessez-le-feu proposé par l’Arabie saoudite, précisant « qu’il intervient au moment où la coalition saoudienne poursuit son agression militaire et son blocus contre le Yémen, sous une supervision américano-britano-israélienne ».

Il convient de noter que le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal ben Farhan Al Saud, avait annoncé le lundi 22 mars une « nouvelle initiative de paix pour mettre fin à la guerre au Yémen ». La proposition saoudienne comprend « un cessez-le-feu dans tout le Yémen sous la supervision de Nations Unies ».

Les autorités à Sanaa réclament l’arrêt de l’agression militaire saoudienne et la levée du blocus avant d’accepter de telles propositions qui ne sont pas sérieuses, selon elles.

Rappelons que la guerre lancée par l’Arabie contre le Yémen, depuis mars 2015, a couté la vie a des dizaines de milliers de Yéménites et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.