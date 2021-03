Le chef du parti israélien Bleu Blanc, Benny Gantz, a appelé lundi 29 mars après-midi à une réunion à quatre avec le chef de l’opposition Yaïr Lapid, le chef de Yamina Naftali Bennett et le président de Nouvel Espoir Gideon Saar, pour discuter des projets de formation d’un gouvernement israélien sans le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

« J’ai exhorté les dirigeants du ‘bloc du changement’ à s’asseoir dès que possible afin que nous puissions former un gouvernement honnête et mettre fin au règne de Netanyahu », a déclaré Benny Gantz, cité par le site israélien i24.

La résidence officielle du président israélien Reuven Rivlin a confirmé que le cycle de pourparlers avec les dirigeants du parti commencera lundi prochain, le 5 avril, et que la personne la mieux placée pour devenir Premier ministre sera chargée de former un gouvernement d’ici le mercredi 7 avril.

Le Premier ministre israélien et ses alliés de droite n’ont pas suffisamment d’appuis pour former le prochain gouvernement, ont confirmé la semaine dernière les résultats des élections législatives.