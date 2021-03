Le secrétaire général du Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah a déclaré que l’hégémonie des Etats-Unis dans la région est en déliquescence et leurs priorités sont la Chine et la Russie, et non plus la région, excepté Israël, proposant à leurs alliés régionaux de régler leurs problèmes avec les autres acteurs régionaux, aujourd’hui mieux que demain.

Sayed Nasrallah a tenu ces propos dans un discours prononcé lors de la cérémonie de condoléances pour l’éminent religieux libanais cheikh Ahmad Zein, décédé le mois passé, et à qui il a rendu un grand hommage, pour sa constance et son soutien indéfectible à la résistance contre le projet sioniste et son ferme soutien à la cause de la Palestine « de la mer au fleuve »

Les USA ne veulent pas que l’Iran fasse front commun avec la Chine et la Russie

Evoquant les dernières évolutions sur la scène internationale, et les grandes nouvelles orientations de l’administration américaine, il a souligné que cette dernière accorde désormais sa priorité à la Chine et à la Russie.

L’administration américaine ne voudrait surtout pas que l’Iran fasse front commun avec la Chine et la Russie, a-t-il fait remarquer.

Selon lui, l’Iran est sur le point de franchir l’étape de l’embargo et des sanctions. « Ce qu’il a refusé de donner sous les sanctions extrêmes et la menace quotidienne de guerre, l’Iran ne le donnera pas aujourd’hui », a-t-il conclu.

« Les alliés régionaux des Etats-Unis devraient savoir que les priorités des Etats-Unis ne se trouvent plus dans notre région, à l’exception d’Israël. Leur hégémonie est en déliquescence », a-t-il poursuivi.

Il a conseillé à ces alliés de ne plus attendre les Etats-Unis, ni le monde ni les évolutions et d’entreprendre des dialogues internes et régionaux pour régler nous-mêmes nos problèmes »

Et de conclure sur ce dossier : « les alliés des Etats-Unis devraient réviser leurs calculs. Aujourd’hui c’est mieux pour eux que demain ».

Une imposture saoudienne qui ne trompe ni les dirigeants ni les enfants yéménites

Sur le dossier yéménite, il a critiqué l’initiative faite par l’Arabie saoudite pour mettre fin à la guerre au Yémen la taxant d’imposture et de tromperie destinées poursuivre la guerre sous d’autres formes.

Citant les responsables yéménites qui lui ont fait part de leur perception des récentes initiatives lancées par les Américains et les saoudiens depuis l’avènement de la nouvelle administration, il a assuré que les propositions faites au yéménites, par les Etats-Unis et le royaume wahhabite sont « une imposture qui ne trompera ni les dirigeants yéménites ni mêmes les enfants yéménites ».

« Un cessez-le feu sans lever le blocus est une tromperie. Il reflète des velléités de réaliser ce qu’ils n’ont pu réaliser sur le champ militaire. Ces initiatives proposées sont une invitation au dialogue sous la pression de la faim et de la maladie. C’est une arnaque. Ce que les Yéménites réclament c’est un arrêt militaire et humanitaire de la guerre contre leur pays », a-t-il ajouté.

S’adressant aux Américains et aux Saoudiens il leur a conseillé de ne pas perdre leur temps après avoir expérimenté que les yéménites ne tombent pas dans leur piège. « Mettez fin à la guerre et au blocus », leur a-t-il conseillé de faire.

Personne ne parle plus du deal du siècle grâce aux Palestiniens

Le chef du Hezbollah a également évoqué dans son discours le deal du siècle qui avait été préconisé par l’ex-président américain Donald Trump. Estimant que personne n’en parle plus désormais.

« C’est la persévérance des palestiniens qui est la cause principale que ce deal n’est pas passé. Et que personne n’en parle plus. Le deal du siècle est mort grâce aux palestiniens et à l’élimination de l’un de ses trois côtés », qui est Trump.

Le second côté de ce deal qui est selon lui Benjamin Netanyahu « se trouve dans une mauvaise posture sur le plan interne », compte tenu des dernières élections législatives à l’issue desquelles « il se trouve dans l’incapacité de former un gouvernement ».

« Il est clair que la situation israélienne interne est critique. Ils ont un problème de leadership et un problème de confiance. Il y a un éclatement de la vie politique », a-t-il soulevé.

Face aux menaces, l’axe de la résistance accumule ses capacités

Il rapporte que les responsables israéliens ne cessent d’exprimer leur préoccupation du développement de l’axe de la résistance qui s’attelle sans fatigue à accumuler ses capacités ».

« L’axe de la résistance a franchi l’une des phases les plus dangereuses de son histoire ces dernières années et il fait face aux menaces par le travail acharné pour accumuler ses capacités », a-t-il confirmé.

La situation au Liban n’est pas désespérée

Lors de son discours, sayed Nasrallah a évoqué rapidement la situation au Liban assurant qu’elle n’est pas désespérée.

« Il y a des efforts individuels et collégiaux de la part de plusieurs protagonistes pour enrayer les obstacles. Tous doivent savoir que le Liban a épuisé son temps et qu’il temps de parvenir à une solution », a-t-il conclu son discours.

Cheikh Ahmad Zein: un homme de clairvoyance

Dans la première partie de son discours, sayed Nasrallah a salué la mémoire de cheikh Ahmad Zein, l’ancien juge de législation sunnite de la ville de Saïda et le président du Conseil des secrétaires de l’Association des oulémas musulmans du Liban qui comprend des religieux sunnites et chiites. Décédé le mois passé, il était un fervent partisan de la résistance contre l’entité sioniste.

« C’était un homme de clairvoyance, un homme qui s’est distingué par ses positions de principe inébranlables, surtout pour ce qui est de son soutien infaillible à la cause palestinienne, c’est l’un des religieux dont les positions unificatrices entre les musulmans ont avorté le projet de sédition entre sunnites et chiites dans le monde islamique, c’est par ces mots que le numéro un du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah lui a rendu un grand hommage.

Enumérant ses multiples qualités de ce religieux libanais, il cite surtout son grand courage, dont celui d’exprimer ouvertement ses positions quand bien même elles lui ont causé des ennuis et beaucoup de mal.

Cheikh Zein: l’homme de la constance dans le soutien à la Palestine

Le chef du Hezbollah s’est attardé sur les qualités de cheikh Zein

« La qualité que j’aime évoquer en lui est sa constance dans la voie de la résistance et de l’unité entre les musulmans. Depuis le début de son parcours. Il ne se laisse pas influencer par les turbulences ni par le déchainement des passions. Il n’est pas comme beaucoup d’hommes politiques, religieux et de militants qui changent le fusil d’épaule à la moindre embuche. Face aux évènements les plus mouvementées, voire les plus dangereux ses positions ont été constantes, fermes, sérieuses, sans recul, sans aucune hésitation. Ce n’est pas comme certains qui soutenaient la cause palestinienne et ont entièrement changé de position sous l’influence des pétrodollars et la quête au pouvoir… et certains par désespoir »

Selon Sayed Nasrallah, cheikh Zein doit cette constance dans les positions et les principes à la foi, à la sincérité qui a marqué sa personnalité.

« Il a édifié un principe de base solide qui s’axe autour de la Palestine, d’al-Qods, de la terre occupée de la mer jusqu’au fleuve, des sacro-saints, du peuple palestinien opprimé, que ce soit sur sa terre en Palestine occupée ou en dehors, à savoir les réfugiés. Ce peuple palestinien qui lutte depuis bien avant 1948 et appelle aux musulmans et aux libres du monde ».

Cheikh Zein: l’homme qui a toujours soutenu l’Iran

Il rappelle aussi son soutien a la révolution islamique en Iran puis à la république islamique.

« Lors de la révolution islamique en Iran, le peuple iranien a renversé le régime du Chah qui était un chiite de confession. Je me rappelle que certains religieux chiites à cette époque s’opposaient à l’imam Khomeiny au motif qu’il renversait le seul gouverneur chiite dans la région. Le chah collaborait avec les USA, il était l’allié d’Israël stratégique et lui offrait gratuitement le pétrole. Il était l’ennemi du peuple palestinien. Lorsque la révolution a pris l’ambassade d’Israël, elle a accueilli les mouvements de libération qui soutiennent la Palestine.

Cheikh Zein était l’un des premiers qui ont soutenu cette révolution. Il l’a fait avec un grand courage et il a même prêté allégeance à l’imam Khomeiny .

Pendant la guerre contre l’Iran, au cours de laquelle ont été menées des campagnes d’accusations et de rumeurs hostiles à l’Iran, commanditées par des pays pétroliers riches, cheikh Zein n’a pas bronché ni n’a changé sa position de soutien à l’Iran. Son appui s’est poursuivi après la mort de l’imam Khomeiny et l’avènement de l’ayatollah Ali Khamenei »

Une position honorable pendant la guerre en Syrie

Mais selon Sayed Nasrallah, la position de cheikh Zein la plus honorable a été pendant la guerre en Syrie

« Mais la position la plus difficile a été en Syrie et u cours de laquelle il a dû supporter bcp de mal, lui et les autres personnalités sunnites religieuses ou nationales

Ce qui s’est passé en Syrie comportait une grande part de manipulation, de désinformation, de mensonges…

Aujourd’hui, 10 années après, les chose sont devenues plus claires sur les vrais commanditaires de cette guerre. Mais la position qu’il a prise et que nous avons prise étaient juste et en harmonie avec nos principes

Parce que c’est l’attachement à la question palestinienne qui est le critère à travers lequel les positions sont pesées.

De même lors de la guerre du Yémen, nous savons tous qui était derrière elle et ses réels objectifs. Mais le souverain saoudien a voulu lui donner une autre dimension. L’imam de la prière du vendredi l’a déclaré ouvertement que c’est une guerre sacrée, celle des sunnites et des chiites. »

L’arme de la sédition confessionnelle, la dernière

Selon sayed Nasrallah, apes avoir utilisé tous les moyens pour affaiblir l’axe de la résistance, après la victoire de la résistance contre Israël au Liban en 2006 puis dans la bande de Gaza, compte tenu du soutien qui en a résulté dans la monde arabe et islamique, il ne restait plus que l’arme de la sédition communautaire.

« Je disais toujours dire que la dernière arme est la sédition communautaire, la guerre sunnite-chiite. Ils ont essayé de fourvoyer les gens. Sachant que ce qui se passe en Tunisie n’a rien à voir avec cela. Idem pour la guerre en Lybie. ce qui s’est passe en Égypte n’a rien à voir non plus

Mais en Syrie, en Irak, parce qu’il y a diversité communautaire, ils ont entrainé les choses vers le conflit entre chiites et sunnites

Et c’est ce qu’il y avait de plus difficile

Pendant ces 10 années, que ce soit au Liban, en Syrie, en Irak, au Bahreïn, ou au Yémen, celui qui a crevé l’œil de la sédition ce sont les positions de cette élite sunnite et à leur tête cheikh Ahmad Zein. C’est une position qui faut estimer et remercier de la part de tous nos peuples.

Si la sédition s’était allumée, elle aurait tout ravagé…

Or, c’est à cause de ces positions que cheikh Zein et ses confrères ont été victimes de beaucoup de mal. Et qu’on les a beaucoup blessés.

Votre position est semblable au sang qui a été versé dans la résistance

Un modèle de fraternite entre sunnites et chiites qui doit se poursuivre

Cette voie, celle de cheikh Zein est un grand symbole pour l’unité islamique au profit de laquelle qui il a passé sa vie entière

Cette voie est un dépôt, son leg. Elle doit se poursuivre.

L’Association des oulémas musulmans du Liban dont cheik Zein est l’un de ses fondateurs est aussi un dépôt qu’il faut préserver…L’association présente un exemple unique dans l’action islamique dans le monde. Sa particularité est que la relation entre les religieux sunnites et chiites est fraternelle et solidaire. Ils forment une seule famille. Cet exemple doit être généralisé dans le monde islamique.

Source: Al-Manar