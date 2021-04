Les forces de Sanaa ont de nouveau frappé au cœur des territoires saoudiens ce jeudi 1er avril.

« L’armée de l’air a réussi à mener une opération offensive à Ryad aujourd’hui, jeudi, au moyen de quatre drones qui ont ciblé des sites sensibles et importants, et les ont atteints avec exactitude grâce à Dieu », a écrit sur Twitter, le général de brigade Yahya Sarii, le porte-parole de ces forces formées d’unités de l’armée yéménite et de combattants volontaires d’Ansarullah.

Il a ajouté : « Ce ciblage s’inscrit dans le cadre de notre droit naturel et légitime de répondre à l’agression et à l’embargo, de vigueur contre notre pays ».

Il a souligné : « Nos opérations se poursuivront aussi longtemps que l’agression et le siège se poursuivront. »

Le samedi 27 mars dernier, le général de brigade Sarii avait menacé que les forces yéménites pourraient « porter des coups douloureux sans précédent contre le régime saoudien ».

« Nous pouvons recourir à de fortes frappes qui n’ont pas été commises contre le régime saoudien, à moins qu’il ne cesse son agression et son blocus ».

Il a également souligné que « la septième année de l’agression verra l’annonce de nouveaux systèmes de missiles », notant que « le Yémen est classé premier dans la péninsule arabique en termes de qualité et de portée des missiles de fabrication locale ».

Ce jour-là, dans le cadre de la Journée nationale de la persévérance, les forces de Sanaa avaient bombardé des sièges et des installations militaires et vitales appartenant à l’Arabie saoudite, à l’aide de 18 drones et de 8 missiles balistiques.

La semaine dernière, dans le cadre de l’opération du Sixième du mois de Chaaban, les forces armées yéménites ont pris pour cible via 6 drones des raffineries de la compagnie pétrolière saoudienne d’Aramco dans la capitale saoudienne Ryad. L’armée de l’air a pour sa part lancé une opération d’attaque contre l’aéroport international d’Abha dans la région d’Asir, au sud-ouest de l’Arabie saoudite, et a frappé avec précision une cible militaire importante au moyen d’un drone 2K.

