Le général Mohammad Hejazi, commandant adjoint de la Force Qods du Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI), a déclaré que « L’axe de la Résistance devient plus puissant que jamais ».

En allusion aux péripéties de l’année écoulée, le général Hejazi, qui parlait devant les commandants et gestionnaires de la CGRI a affirmé : « Après la mort en martyre du général Soleimani et simultanément avec l’apparition de la pandémie de Covid-19, la pression maximale du régime arrogant et terroriste américain contre la République islamique d’Iran et l’ensemble de l’axe de la Résistance s’est formée pour briser la volonté et la résistance de notre chère nation iranienne et celles de l’axe de la Résistance. Or, malgré l’absence du général Soleimani, l’Iran et l’axe de la Résistance ont achevé de grandes réalisations et victoires dans de nombreux domaines. »

Le commandant adjoint de la Force Qods du CGRI a souligné: « L’année 2021, grâce à l’aide de Dieu, marque le début d’une grande transformation et d’une révolution mondiale pour éliminer les puissances arrogantes, antireligieuses et anti-humaines et les expulser de la région ».

Se référant à la présence des conseillers militaires iraniens en Syrie depuis le début du conflit dans ce pays, suite à l’invitation du gouvernement syrien, M.Hejazi a indiqué : « Le Premier ministre du régime pervers et usurpateur sioniste a officiellement annoncé l’année dernière que la fin de 2020 devrait être la dernière année de la présence de l’Iran en Syrie, et que la pression devrait être telle que l’Iran ne reste plus en Syrie, mais malgré les pressions et les menaces, l’axe de la Résistance est présente en Syrie avec la même force et encore mieux qu’avant, et ils n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs. »

« En recourant à de fausses nouvelles et aux rumeurs, ils se sont livrés à l’exagération au sujet de leurs démarches. Ils leur donc arrivaient de prétendre que plusieurs dizaines de membres des forces de la Résistance avaient été tués en martyre (suite à des raids israéliens) dans le but d’exercer une pression psychologique. Mais la chère nation iranienne sait que grâce à l’aide de Dieu, la République islamique, qui est une épine dans le pied des sionistes, avance avec force, et l’axe de la Résistance en Syrie et au Liban est plus fort qu’auparavant ».

En fin de compte, le général Hejazi a souligné : « C’est le début de leur expulsion de la région. Cette dernière se réalisera grâce à la volonté définitive des nations… ».

Source: Avec PressTV