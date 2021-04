Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran. M Chamkhani a rencontré ce lundi 12 avril le conseiller à la sécurité nationale d’Irak, Qasim al-Araji.

Qasim al-Araji qui est en visite à Téhéran suite à une invitation officielle du secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d’Iran et représentant du Guide suprême de la Révolution islamique, Ali Chamkhani, s’est entretenu avec celui-ci au sujet des questions bilatérales, régionales et internationales.

Au cours de cette rencontre, M. Chamkhani a affirmé que « les Etats-Unis sont le plus grand facteur d’insécurité et de terrorisme organisé, soulignant que « l’accélération de la mise en œuvre de la loi du Parlement irakien sur le retrait des troupes américaines d’Irak renforcera et stabilisera le processus de stabilisation ».

Il a ajouté que « il existe des informations crédibles selon lesquelles les Américains tentent de justifier leur présence perpetuelle en Irak en créant l’insécurité notamment en soutenant Daech et en le déplaçant vers différentes parties de ce pays ».

Pour sa part, remerciant « le rôle stratégique et privilégié de l’Iran dans la stabilité et la sécurité dans la région et la lutte contre le terrorisme », M. Al-Araji a insisté « sur la nécessité de poursuivre et de développer la coopération entre Téhéran et Bagdad ».

Source: ISNA