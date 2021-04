Moscou a salué le souhait de Washington de construire des relations «stables», mais l’a appelé à ne pas exiger «la prévisibilité ni de la part de la Russie, ni de personne d’autre», étant lui-même l’État «le plus imprévisible» avec une politique contradictoire dans plusieurs domaines.

Joe Biden a proposé le 13 avril à son homologue russe Vladimir Poutine d’organiser une rencontre au sommet «dans un pays tiers» dans «les prochains mois» afin de «bâtir une relation stable et prévisible avec la Russie», ont annoncé les services des deux chefs d’État.

«Des projets devront être développés. Le but est, bien sûr, d’être honnête et franc là où il y a des domaines où nous sommes en désaccord et avons des préoccupations, mais aussi de travailler ensemble dans les domaines où il y a un intérêt mutuel», a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, citant comme exemple l’Iran et le contrôle des armements.

La réaction de Moscou

En réponse à ces déclarations, la porte-parole de la diplomatie russe a déclaré que la Russie voulait construire des relations avec les États-Unis sur une base mutuellement avantageuse, mais a appelé Washington à ne pas exiger la prévisibilité «ni de la part de la Russie, ni de personne d’autre».

«Ils ont exigé de nous d’être prévisibles. L’essentiel de ce qui a été dit hier lors du briefing à la Maison-Blanche est qu’ils voulaient que la Russie devienne un État prévisible menant une politique prévisible. De qui l’entend-on? Au cours des 10 dernières années, les États-Unis sont devenus l’État le plus imprévisible, et la seule chose qui soit prévisible, c’est qu’ils sont absolument imprévisibles», a déclaré Maria Zakharova dans l’émission YouTube Soloviev Live.

«Nous ne demandons pas que les États-Unis deviennent tout à fait prévisibles, mais au moins un peu prévisibles», a-t-elle souligné.

Elle a ainsi attiré l’attention sur la façon dont Washington suit une politique contradictoire dans des domaines tels que le climat, le programme nucléaire iranien, la stabilité stratégique ou les organisations internationales.

Invitation de Poutine

L’invitation de Joe Biden à Vladimir Poutine pour prendre part à une rencontre au sommet a été adressée un mois après que le Président russe a appelé son homologue américain à une discussion ouverte en public.

Le Président Poutine avait estimé que Joe Biden et lui-même devaient poursuivre leurs échanges pour «ne pas s’envoyer des piques in absentia», alors que ce dernier, interrogé sur la chaîne américaine ABC, avait qualifié son homologue russe de «tueur».

Réagissant à l’époque à cette invitation, la porte-parole Jen Psaki avait répondu par la négative, affirmant que le calendrier du Président était chargé.

Source: Avec Sputnik