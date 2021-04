La roquette qui a visé mercredi soir l’aéroport d’Erbil, capitale du Kurdistan irakien, a été tirée depuis un drone, a indiqué le ministère kurde de l’Intérieur, une escalade inédite dans l’armement utilisé pour viser les soldats américains qui y sont postés.

Hoshyar Zebari, ancien ministre irakien des Affaires étrangères et figure politique du Kurdistan, a de son côté accusé sur Twitter « une milice » d’être derrière cette attaque « terroriste à la roquette et au drone », qu’il a lié à la salve de roquettes sur Erbil qui avait tué le 15 février un sous-traitant étranger de la coalition antijihadistes emmenée par Washington et un Irakien.

Il s’agit de la première attaque au drone rapportée contre les troupes américaines à Erbil, alors que les tirs de roquettes sont fréquents contre les bases abritant les soldats américains dans la région et contre l’ambassade des Etats-Unis dans la capitale irakienne Bagdad.

En février, une attaque à la roquette contre une base militaire abritant des soldats américains près de l’aéroport d’Erbil avait fait un mort.

Des témoins ont rapporté qu’un épais nuage de fumée se dégageait de la zone.

Peu avant l’attaque au drone contre l’aéroport d’Erbil, au moins deux roquettes ont été tirées vers une base située à l’ouest de la ville qui abrite des troupes turques, ont dit des représentants des services de sécurité irakiens.

Les sirènes d’alerte du consulat des Etats-Unis à Erbil ont retenti, ont déclaré des témoins.

Source: Avec AFP