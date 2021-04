Les forces de Sanaa ont attaqué une énième fois la base militaire saoudienne du roi Khaled dans la région d’al-Asir, au sud de l’Arabie et ont conquis des positions de Hadi dans le gouvernorat d’al-Jawf.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sarii (Saree), a annoncé que l’armée de l’air avait mené une opération d’attaque contre la base aérienne du roi Khaled à Khamis Muchait dans la région d’Asir, au sud-ouest de l’Arabie saoudite.

L’attaque qui a été réalisée au moyen d’un drone de type Qasef-2K a visé une importante base militaire, a-t-il précisé.

Sur sa page Twitter, le général Sarii a confirmé que le tir du drone a touché avec précision sa cible rappelant que la frappe s’inscrit dans le cadre de la riposte naturelle et légitime à l’escalade de l’agression et au siège global du Yémen.

En revanche, les forces de la coalition saoudienne ont annoncé l’interception et la destruction d’un drone lancé depuis le Yémen vers Khamis Muchait.

Dans le gouvernorat de Ma’rib

Dans le district de Sirwah, à l’ouest du gouvernorat de Ma’rib, de violentes batailles se poursuivent entre les forces gouvernementales de Sanaa d’une part et les forces du président démissionnaire contesté Abed Rabbo Mansour Hadi soutenues par des avions de la coalition arabe menée par l’Arabie saoudite.

Les combats les plus forts se déroulent dans la région d’Al-Talaat Al-Hamra.

Ces combats interviennent quelques heures après que les avions de guerre de la coalition saoudienne ont lancé plus de 15 frappes aériennes contre la région orientale de Haïlan dans le même district.

D’un autre côté, les forces de Hadi ont annoncé avoir repris le contrôle d’un certain nombre de sites gouvernementaux de Sanaa dans le district de Jabal Murad, au sud du gouvernorat de Ma’rib.

Dans le gouvernorat d’al-Jawf

Pendant ce temps, les forces de Sanaa ont annoncé avoir repris le contrôle de 15 sites militaires qui étaient sous l’emprise de Hadi et des forces de la coalition dans le gouvernorat d’Al-Jawf. Ce gouvernorat se situé au nord-est du Yémen, à la frontière avec le gouvernorat de Najran, au sud de l’Arabie saoudite est aussi adjacent au gouvernorat de Ma’rib.

Le Média militaire yéménite a diffusé les images des scènes de conquête des forces de Sanaa dans le district de Khob wal Chaaf, désert de grande superficie de ce gouvernorat, des positions des Hadi et des forces de la coalition dans la région d’Al-Khanjar, dans l’axe Barqa zone adjacente au gouvernorat de Ma’rib.

Leur offensive lancée aux premières heures de l’aube s’est terminée par la libération de plus de 15 sites militaires et la saisie de quantités d’armes et de matériel.

Dans le gouvernorat de Hodeïda

Et dans le gouvernorat côtier de Hodeïda, à l’ouest du Yémen, les forces gouvernementales de Sanaa ont pu, à l’aube de ce jeudi 22 avril, repousser une tentative d’infiltration près d’Al -Khamsine Street, à l’est de la ville, par les multiples forces de la coalition soutenues par une couverture de feu intense avec divers types d’armes.

Cette zone avait fait l’objet d’un accord de cessez-le-feu fragile parrainé par les Nations Unies depuis le 18 décembre 2018.

Sur les fronts de Hodeïda , les forces gouvernementales de Sanaa ont recensé au cours des dernières 24 heures 143 nouvelles violations par les forces de la coalition saoudienne, y compris la création de fortifications de combat dans la région de Jabaliya et 6 raids d’avions de reconnaissance dans la région de Hayes, au sud du gouvernorat.

Selon une source militaire du gouvernement de Sanaa, les multiples forces de la coalition ont bombardé au moyen de 324 obus d’artillerie les zones contrôlées par l’armée et les comités, coïncidant avec le vol de 10 avions de reconnaissance au sud et à l’est du gouvernorat.

Dans le gouvernorat de Sanaa

Dans le gouvernorat de Sanaa, dans le nord du Yémen, les avions de la coalition saoudienne ont mené 14 raids sur la zone d’Al-Branch dans le district Kataf, frontalier avec Najran, en Arabie saoudite.

Source: Médias