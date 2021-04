Plus de 60 milles palestiniens ont bravé les mesures israéliennes et effectué ce vendredi 23 avril la prière du vendredi dans l’esplanade des mosquées à Jérusalem al-Qods occupée et ce pour la deuxième semaine consécutive.

La tension est montée d’un cran dans la ville sainte avec l’avènement du mois de Ramadan et l’intensification des efforts israéliens pour empêcher les jérusalémites de prier dans la mosquée d’al-Aqsa, en entravant leur accès vers l’esplanade des mosquées.

Depuis le début du mois, les forces d’occupation ont apporté des renforts dans les vieux quartiers à l’Est de la ville, dont les ruelles mènent vers l’esplanade et y ont érigé des barrages de fer.

Selon la correspondante de la télévision al-Mayadeen Tv, l’agressivité des israéliens a été exacerbée depuis les récentes élections législatives et la montée en puissance des partis d’extrême droite israélienne qui prônent l’occupation de toute la Palestine, dont la Cisjordanie et l’Est de Jérusalem al-Qods.

A mort des Arabes

À l’aube de ce vendredi 23 avril, les forces d’occupation ont une fois de plus, fermé la porte Hatat qui mène à cette esplanade, face à des centaines de Palestiniens qui voulaient y passer pour y effectuer la prière de l’aube. Dans les vidéos postées sur les réseaux sociaux, on y voit ces Palestiniens entassés dans ses ruelles scandant des Allahou Akbar.

Ces derniers rencontrent les mêmes obstacles chaque fois qu’ils veulent s’y rendre pour les autres prières du jour. Il en est de même sur la porte al-Amoud.

Quelques heures auparavant, dans la nuit de jeudi à vendredi, des dizaines d’extrémistes israéliens ont lancé l’assaut contre les vieux quartiers palestiniens de de la ville d’al-Qods avec la protection des policiers et des militaires israéliens. Ils ont visé entre autre le quartier al-Jarrah situé au cœur d’al-Qods, en jetant des pierres sur les maisons des Palestiniens et leurs voitures et en crevant leurs pneus. Ils ont aussi agressé des Palestiniens dans le quartier Talet al-Faransiyeh.

Pendant que les Palestiniens se défendaient contre ces extrémistes, les policiers d’occupation sont intervenus. Ils ont largué sur eux des gaz lacrymogènes, les ont aspergés d’eaux usées et tiré des balles en caoutchouc en leur direction. Plus de 100 jérusalémites ont été blessés dont 21 ont été hospitalisés.

En même temps, des centaines de colons israéliens de l’organisation Lahava étaient attroupés en criant « à mort les arabes ».

Positions palestiniennes

Les évènements dans la ville sainte ont mobilisé tous les partis palestiniens qui se sont solidarisé avec les habitants palestiniens de la ville sainte d’al-Qods, menacés d’expulsion. La ville étant en pleine judaïsation.

Depuis la bande de Gaza, où une importante manifestation a eu lieu dans la localité de Jabaliya pour soutenir les Palestiniens d’al-Qods, le membre du bureau politique du jihad islamique Khaled al-Batech a qualifié ce qui se passe à al-Qods de « bataille qui a pour but protéger et de consolider la souveraineté nationale sur la ville et ses sacro-saints islamiques et chrétiens ».

Il a insisté sur la nécessité d’une stratégie nationale pour avorter les projets de l’occupation et ses plans »

« Nous sommes avec vous, nous ne vous abandonnerons jamais et nous resterons à jamais pour protéger la terre le peuple et les sacrosaints », a-t-il dit aussi

Le directeur du bureau politique du mouvement Hamas Ismail Haniyeh a quant à lui que « la ville d’al-Qods ne peut être soumise à l’occupation ni l’admettre ».

Maher Mozher du Front populaire pour la libération de la Palestine a pour sa part, déclaré qu’il est temps de trancher les choix et de former un commandement national uni pour lancer une intifada populaire globale dans les territoires occupés.

Les Comités de résistance en Palestine ont condamné les offensives israéliennes quotidiennes les qualifiant de « tentatives sournoises pour consacrer la judaïsation et le contrôle sur al-Aqsa et al-Qods ».

Quant au mouvement des Moudjahidines palestinien, il a assuré que « tous les plans de l’occupation contre la mosquée al-Aqsa se solderont par un échec ».

La boussole de la Oumma

Depuis le Liban, le Hezbollah aussi a publié ce vendredi après-midi un communiqué dans lequel il a salué la lutte héroïque les agressions israéliennes.

« Le Hezbollah assure sa pleine solidarité avec le peuple palestinien honnête et moudjahid. Ce peuple qui trace la boussole et la vraie direction à suivre de la oumma. A travers ses sacrifices continus, il confirme que l’occupation n’a pas sa place sur la terre pure de la Palestine ».

Source: Divers