La Force terrestre de l’armée iranienne a dévoilé sept nouvelles réalisations militaires de haute technologie développées au niveau national, notamment des systèmes de défense aérienne, des véhicules aériens sans pilote (UAV) et des dispositifs de guerre électronique.

Selon le site web iranien Press Tv, ces réalisations sont développées par les experts iraniens de l’Organisation du Jihad pour la recherche et l’autosuffisance de la Force terrestre de l’armée. Elles ont été exposées ce dimanche 25 avril, lors d’une cérémonie en présence du chef adjoint de l’armée pour la coordination, le contre-amiral Habibollah Sayyari et le commandant du terrain de l’armée iranienne le général de brigade Kioumars Heydari.

La cérémonie a déployé un système d’alerte radar capable de détecter et de brouiller les radars d’interception aéroportés utilisés dans les drones, les hélicoptères et les avions de combat.

A été exposé également un équipement muni d’un système d’alarme à guidage laser pour la détection des armes et des menaces aéroportées. Il peut être utilisé pour court-circuiter l’ennemi. Il a la capacité d’envoyer des alertes aux stations de contrôle au sol d’UAV.

La Force terrestre a également présenté le micro-turboréacteur Ranesh-1 (Propulsion-1), qui peut être utilisé dans les drones, les avions légers monoplaces, dans un large éventail de systèmes de missiles et des bateaux sans pilote.

Le turboréacteur est suffisamment léger pour générer une poussée à grande vitesse. Il fonctionne avec différents types de carburant, a un plafond de service élevé par rapport aux moteurs à pistons, peut transporter des charges utiles et peut considérablement augmenter le record d’endurance de vol chez une variété de drones.

Le système utilise différentes bandes de fr équences pour déchiffrer divers types de signaux radar de surveillance aérienne et transmet intelligemment le signal reçu au brouilleur afin de le perturber.

La cérémonie comprenait également un système de vol basé sur l’intelligence artificielle et intégrant des drones et un système de brouillage radar terrestre Taha 1400 pouvant être transporté par des drones. Le système Taha 1400 utilise des antennes directionnelles pour couvrir intelligemment une large zone d’opérations et maintient la sécurité de vol de divers drones dans la région de l’ennemi.

Intelligent et léger, le système est un consommateur basse tension et peut être installé rapidement et facilement.

Enfin, un système de brouillage terrestre utili sé pour contrer les drones hostiles et les systèmes télécommandés figurait parmi les nouvelles réalisations militaires dévoilées dimanche.

Les experts et techniciens militaires iraniens ont réalisé ces dernières années de grands progrès dans le développement et la fabrication d’une large gamme d’équipements, rendant les forces armées autosuffisantes à cet égard.

Les responsables iraniens ont souligné à plusieurs reprises que la République islamique n’hésiterait pas à renforcer ses capacités de défense, soulignant que ces capacités sont entièrement destinées à la défense et ne seront jamais soumises à des négociations.

