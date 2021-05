Le changement de l’équilibre des pouvoirs dans l’ouest de la province pétrolifère yéménite de Ma’rib (nord) a incité le régime saoudien à retirer ses armements lourds et à chercher refuge à Shabwa (sud).

Entre-temps, les opérations des forces de Sanaa se poursuivent sur l’axe est de Sirwah (banlieue ouest de la ville de Ma’rib), et selon les dernières informations, les affrontements sur cet axe stratégique se sont intensifiés depuis vendredi 23 avril.

La stabilisation des positions sur plusieurs fronts, y compris la zone al-Mashjah, est considérée comme une victoire pour les combattants de l’armée yéménite et d’Ansarullah ces derniers jours.

Au cours des opérations, les hauteurs d’al-Sanjar, d’al-Sawd, d’al-Harmal, ont été libérées, mais les affrontements se déroulent dans la région de Zat al-Raa.

Nettoyant les zones sur l’axe stratégique de Tala’at al-Hamra, les combattants yéménites ont progressé vers les régions de l’Est et s’approchent de plus en plus de la ville de Ma’rib.

Les hauteurs d’al-Masaryeh sont la prochaine cible des forces yéménites. Avec leurs avancées dans ces zones, les développements sur le terrain entreront dans une nouvelle phase.

Des sources sur le terrain dans le front d’al-Kasara rapportent que les mercenaires de la coalition saoudienne ne cessent de cumuler les échecs et que durant les dernières 48 heures les combattants yéménites ont réussi à nettoyer plusieurs autres zones avant de s’approcher davantage de la ville de Ma’rib.

Simultanément à l’avancée des forces de Sanaa vers la ville de Ma’rib, le régime saoudien en a retiré ses matériels militaires lourds, y compris des dizaines de véhicules blindés pour les transférer dans la province de Shabwa; il s’agit du troisième convoi militaire saoudien à être retiré de la province de Ma’rib depuis le début du mois de Ramadan.

Une source sur le terrain, qui suit de près les développements à Shabwa, a rapporté : « Le régime saoudien tente de construire plusieurs bases militaires dans la province de Shabwa, car il est convaincu qu’il va perdre la ville de Ma’rib dans un proche avenir. »

Au cours des 48 dernières heures environ 65 éléments de la coalition saoudienne, dont quatre officiers, ont été tués et des dizaines d’autres ont été blessés.

Source: Avec PressTV