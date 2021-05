Trois Israéliens ont été blessés, dimanche 2 mai, par des tirs depuis une voiture dans le nord de la Cisjordanie occupée, ont indiqué l’armée d’occupation israélienne et des médecins.

L’opération, qui a eu lieu au niveau près du checkpoint militaire de Za’tara (Tapuah), au sud de Naplouse, est typique d’une attaque de la résistance palestinienne, selon l’armée d’occupation.

«Un véhicule suspect est arrivé au carrefour et a tiré en direction de Israéliens», a-t-on indiqué de même source.

«Les forces de sécurité israéliennes ont répondu en tirant sur le véhicule suspect qui a pris la fuite», a ajouté l’armée d’occupation dans un communiqué.

Tsahal a indiqué avoir «bloqué un certain nombre de routes et poursuivre actuellement le véhicule suspect».

Appel à l’intensification des opérations de la résistance

En réaction, les factions de la résistance palestinienne ont affirmé que cette opération est une riposte naturelle aux crimes israéliens.

Dans un communiqué, le Jihad islamique palestinien a déclaré que « cette opération prouve une fois de plus que la résistance est capable de retrouver sa vitalité en Cisjordanie », ont rapporté les médias palestiniens.

Et d’ajouter: « Cette opération est un message au nom de tout le peuple palestinien selon lequel Jérusalem AlQuds occupée est une ligne rouge et que toute atteinte aux lieux saints suscitera une colère incalculable face à l’occupation. »

Pour sa part le Hamas a déclaré que: « L’opération héroïque de Za’tara a été menée par des moudjahidines héroïques de notre peuple contre les troupeaux des colons. Elle a été menée au cœur du checkpoint militaire de Za’tara où sont stationnées les forces d’élite de l’armée d’occupation ».

Et de poursuivre : « Le message de cette opération héroïque est clair. L’armée d’occupation et les dirigeants sionistes doivent savoir que le fusil brun que notre peuple porte est prêt à défendre AlQuds et la mosquée d’Al-Aqsa. »

Le Hamas a appelé les Palestiniens de la Cisjordanie et des territoires occupés en 1948 « à intensifier la résistance face aux plans des extrémistes sionistes qui ont l’intention de prendre d’assaut la mosquée d’Al-Aqsa le 28 de ce mois de Ramadan ».

De son côté, le Front démocratique de libération de la Palestine (FPLP) a appelé à intensifier toutes les formes de la résistance face à l’occupation ».