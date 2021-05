La Syrie a fait état, mercredi 5 mai, de raids aériens menés par ‘Israël’ contre la province de Lattaquié, au nord-ouest du pays.

Peu après 02 heures dans la nuit de mardi à mercredi, «l’ennemi israélien a mené une agression aérienne depuis le sud-ouest de Lattaquié, prenant pour cible des positions de la zone côtière», a indiqué une source militaire citée par l’agence officielle syrienne Sana, rapporte l’AFP.

Et de poursuivre : La défense antiaérienne syrienne a été activée pour contrer «les missiles» israéliens, et «certains ont été abattus».

«L’agression israélienne a entraîné le martyre d’un civil et fait six blessés, dont un enfant et sa mère», a ajouté la source, rapportant aussi des dégâts matériels dans une usine de fabrication de plastique.

L’armée d’occupation israélienne a mené des centaines de frappes contre la Syrie depuis 2011. Les dirigeants israéliens prétendent qu’ils ne permettront pas à la Syrie de devenir la tête de pont des forces iraniennes.