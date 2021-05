A l’occasion de la journée mondiale d’al-Qods, le numéro un de la République islamique d’Iran l’ayatollah Ali Khamenei a prononcé un discours axé sur la question de la Palestine et d’al-Qods Jérusalem. Au moment où les heurts battent leur plein entre Palestiniens d’une part et les colons et policiers israéliens dans la ville sainte al-Qods, sur l’esplanade des mosquées.

Le texte du discours

Au Nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Louanges à Allah, Seigneur des Mondes, et paix et salutations à notre Maître Muhammad, le dernier des prophètes et le meilleur parmi toutes les créatures, et à sa Lignée pure et immaculée, ses compagnons élus et ceux qui les suivent jusqu’au Jour du Jugement dernier.

La Palestine, la question la plus importante de la Oumma

La question de Palestine reste la question la plus importante pour toute la Oumma islamique. Elle est celle qui foisonne le plus de vie. Le régime capitaliste oppressif et cruel a planifié pour priver un peuple de son refuge, de sa patrie, de la terre de ses ancêtres, pour y installer à la place un régime terroriste et y héberger un peuple étranger, des pervers venus des quatre coins du monde.

Venger l’oppression des juifs contre le peuple palestinien

Peut-on trouver des raisons aussi fragiles et faibles que celles qui ont été présentées pour l’établissement du régime sioniste ? les Européens, d’après leurs allégations, ont opprimé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et par conséquent, l’oppression faite aux Juifs devrait être vengée en dispersant un peuple d’Asie de l’Ouest, et en perpétrant des massacres horribles dans ce pays.

C’est la logique sur laquelle les gouvernements occidentaux se sont appuyés pour justifier leur soutien sans réserve et insolent au régime sioniste, violant ainsi toutes leurs assertions mensongères sur les droits de l’homme et la démocratie. Cela fait maintenant 70 ans qu’ils s’appuient sur cette histoire, aussi ridicule que tragique, à laquelle ils ajoutent, de temps en temps, un nouveau chapitre.

Israël, un camp de terroristes

Dès le premier jour, les sionistes ont transformé la Palestine usurpée en une base terroriste. Israël n’est pas un pays mais plutôt un camp de terroristes opposés à la nation palestinienne et aux autres nations musulmanes. Combattre ce régime cruel, c’est combattre l’oppression et le terrorisme. C’est une responsabilité collective.

Exploitation des divisions au sein de la Oumma

Un autre sujet mérite d’être signalé : il est vrai que ce régime usurpateur a été établi en 1948, mais le terrain pour occuper cette région islamique sensible, avait été balisé bien des années auparavant.

Des années spécifiques qui avaient coïncidé avec les ingérences actives des Occidentaux dans les pays islamiques, dans le but d’encourager un sécularisme et un nationalisme excessif et aveugle, et dans l’objectif de mettre en place des gouvernements despotiques partisans ou au service de l’Occident.

L’étude de ces événements en Iran, en Turquie et dans les pays arabes en Asie de l’Ouest et en Afrique du Nord, confirme cette amère vérité et montre que ce sont les faiblesses et les discordes au sein de la oumma islamique, qui ont ouvert la voie à l’usurpation désastreuse de la Palestine, et qui ont permis au front de l’arrogance de lui porter ce coup fatal.

Synergie de l’Ouest et de l’Est

Il est instructif de voir qu’à cette époque, les deux camps, capitaliste et du communiste s’étaient entendus avec le Qaroune sioniste (les richissimes sionistes, ndlr). Ce sont les Anglais qui ont élaboré et poursuivi le complot, puis les capitalistes sionistes l’ont exécuté avec leur argent et leurs armes. L’Union soviétique a également été le premier gouvernement à reconnaitre officiellement ce régime illégal et qui a par la suite expédié un grand nombre de Juifs dans cette région.

Ce régime usurpateur a été le résultat de la conjoncture qui régnait dans le monde islamique d’une part, et du complot, de l’agression et de l’offensive de l’Europe, de l’autre.

Changement du rapport de force

Aujourd’hui, la situation dans le monde n’est pas comme celle qui prévalait à cette époque. Nous devons garder cette vérité à l’esprit.

Aujourd’hui, le rapport de force a basculé en faveur du monde islamique.

Les évènements politiques et sociaux en Europe et aux États-Unis, ont dévoilé les faiblesses et les troubles profonds, structurels, gestionnaires et moraux des Occidentaux.

La question des élections aux États-Unis, et les échecs notoires et scandaleux des responsables fanfarons et arrogants de ce pays, la lutte désespérée pendant un an contre la pandémie aux États-Unis et en Europe, et les séquelles honteuses qui en ont découlé, à savoir l’instabilité politique et sociale qui sévit dans les plus importants pays européens, sont tous des signes de la décadence et du déclin progressif du camp occidental.

Par contre, la croissance des forces de résistance dans les régions islamiques les plus sensibles, le développement de leurs capacités défensives et offensives, la montée de la prise de conscience, des motivations et de l’espérance chez les nations musulmanes, la tendance croissante à suivre les instructions islamiques et coraniques, et les aspirations croissantes à l’indépendance et à l’autonomie chez ces nations, sont des signes qui augurent un avenir meilleur.

Coopérer autour l’axe d’Al-Qods

Dans cet avenir prometteur, la coopération entre les pays musulmans, doit être l’objectif principal et fondamental, et cela ne semble pas si inaccessible.

L’axe autour duquel doit tourner cette coopération est la question de la Palestine – toute la Palestine- et le sort de la ville sainte d’al-Qods.

C’est cette vérité qui a éclairé le cœur du Grand Imam Khomeiny (que Dieu lui accorde Sa miséricorde) pour proclamer le dernier vendredi du mois de Ramadan la Journée mondiale d’Al-Qods.

La complémentarité entre les musulmans autour de l’axe de la ville d’al-Qods, est le cauchemar de l’ennemi sioniste et de ses protecteurs américains et européens.

Le projet avorté appelé « L’accord du siècle » et les efforts visant à normaliser les relations entre quelques faibles gouvernements arabes et le régime sioniste, étaient des tentatives désespérées pour fuir ce cauchemar.

Je vous l’affirme catégoriquement que ces tentatives ne les mèneront nulle part. Le déclin de l’ennemi sioniste est entamé et il ne s’arrêtera pas.

Deux facteurs déterminants

Deux facteurs seront déterminants dans l’avenir : d’abord et avant tout, la poursuite des activités de résistance dans les territoires palestiniens et le renforcement de la ligne du djihad et du martyre. Deuxièmement, le soutien des gouvernements et des nations musulmanes du monde entier aux combattants palestiniens.

Nous tous – gouverneurs, intellectuels, religieux, partis et groupes politiques, jeunes courageux et toutes les autres catégories – devons trouver notre place dans ce mouvement collectif et assumer notre rôle.

C’est cela qui déjouera les conspirations de l’ennemi et réalisera cette promesse divine : « Ou cherchent-ils un stratagème ? Mais ce sont ceux qui ont mécru qui sont victimes de leur propre stratagème » [Coran 52 :42]. Et sera comme une manifestation de la fin des temps : « Et Dieu est souverain en Son Commandement : mais la plupart des gens ne savent pas » [Coran, 12 :21].

Message à la jeunesse arabe

Je voudrais maintenant parler un peu aux jeunes Arabes dans leur propre langue.

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

Mes salutations à tous les gens libres du monde arabe, en particulier à la jeunesse arabe, au peuple résistant de Palestine et d’al-Qods, et aux protecteurs de la mosquée d’al-Aqsa.

Mes salutations également aux martyrs de la Résistance et au grand nombre de combattants qui ont sacrifié leur vie sur cette voie, en particulier le martyr cheikh Ahmed Yassine, le martyr Sayed Abbas al-Moussawi, le martyr Fathi al-Chaqaqi, le martyr Imad Mougniyeh, le martyr Abdel Aziz Al-Rantissi, le martyr Abou Mahdi al-Mohandes et enfin, le héros des martyrs de la Résistance, le martyr Qassem Soleimani … Après une vie fructueuse et bénie, chacun de ces martyrs a exercé de par son martyre, un impact profond sur les milieux de la Résistance.

La lutte des Palestiniens et le sang pur des martyrs de la Résistance ont réussi à soulever ce drapeau béni et à multiplier par 100 le pouvoir interne du jihad palestinien. A une époque, les jeunes Palestiniens se défendaient en lançant des pierres mais aujourd’hui, ils répondent aux attaques de l’ennemi avec des missiles de haute précision.

La Palestine poursuit la lutte

La Palestine et Al-Quds ont été décrites dans le Saint Coran comme « la Terre Sainte ». Cela fait des dizaines d’années maintenant que les gens les plus impurs et les plus hypocrites occupent cette terre pure. Ce sont des démons qui massacrent les gens honorables et ensuite, affichent leur crime en toute impudeur. Ce sont des racistes qui harcèlent depuis plus de 70 ans, les propriétaires de cette terre en les assassinant, en les pillant, en les emprisonnant et en les torturant, mais heureusement sans jamais réussir à briser leur volonté.

La Palestine est vivante, et elle poursuit le jihad et finira par vaincre l’ennemi sournois, avec l’aide de Dieu. La sainte ville d’al-Qods et toute la Palestine appartiennent à ces gens et elle leur sera restituée Inchallah, « et cela n’est nullement difficile pour Dieu » [Coran 14: 20].

L’unité, l’arme des Palestiniens

Toutes les nations et tous les gouvernements musulmans ont un devoir et une responsabilité envers la Palestine, mais les Palestiniens eux-mêmes, sont l’axe du jihad avec une population qui atteint maintenant environ les 14 millions à l’intérieur et à l’extérieur du pays. L’unité et la volonté de cet population seront en mesures d’accomplir un grand exploit.

Aujourd’hui, l’unité est la plus grande arme des Palestiniens

Les ennemis de l’unité palestinienne sont le régime sioniste, les États-Unis et les autres puissances politiques. Si l’unité est préservée au sein de la société palestinienne elle-même, les ennemis extérieurs ne pourront rien faire.

Les pivots de cette unité doivent être le jihad interne et de ne pas se fier aux ennemis. Les principaux ennemis des Palestiniens – les États-Unis, l’Angleterre et les sionistes hypocrites – ne doivent pas être considérés comme un soutien dans les politiques palestiniennes.

Tous les Palestiniens – y compris ceux qui vivent à Gaza, à al-Qods, en Cisjordanie, dans les territoires de 1948 ou dans les camps de réfugiés de la Bande de Gaza – forment un seul corps et doivent adopter une politique de coordination. De sorte que chaque secteur défende l’autre et lorsque l’un d’entre eux est sous pression, les autres doivent utiliser les moyens à leur disposition.

L’espoir plus fort que jamais

Aujourd’hui, l’espoir de remporter la victoire est plus fort que jamais. Aujourd’hui, le rapport de force a basculé en faveur des Palestiniens. L’ennemi sioniste s’affaiblit d’année en année, tandis que son armée qui se considérait être invincible, s’est transformée en « une armée qui ne verra plus jamais la victoire », après sa débâcle dans la guerre des 33 jours au Liban et ses expériences dans les guerres de 22 et de 8 jours avec Gaza.

Quant à sa situation politique, il (le régime sioniste) a été contraint de tenir quatre élections en l’espace de deux ans.

En termes de sécurité aussi, il connait des revers continus.

S’ajoute le désir croissant des Juifs de quitter ce pays, qui est devenu une source de scandale.

La normalisation ne mènera nulle part

Les efforts continus qu’il a entrepris avec l’aide des Etats-Unis pour la normalisation de ses relations avec quelques pays arabes est un autre signe du déclin de cette entité. Bien entendu, cela ne le mènera nulle part.

Il avait depuis des dizaines d’années établi des relations avec l’Égypte, mais il est devenu beaucoup plus faible et beaucoup plus vulnérable. Comment la normalisation des relations avec quelques petits pays faibles et méprisable pourrait-elle lui être utile ? Bien sûr, ces pays ne bénéficieront nullement de ces relations car l’ennemi sioniste sévira dans leurs ressources financières et dans leur sécurité.

Décréter que la normalisation est illégitime

Bien entendu, ces vérités ne doivent pas faire oublier aux autres leur lourde responsabilité. Les religieux, musulmans et chrétiens, doivent annoncer que la normalisation des relations est illégale d’un point de vue religieux. Les intellectuels et les gens libres doivent expliquer à tout le monde, les résultats de cette trahison et de ce coup de poignard dans le dos de la Palestine.

La montée du front de la résistance

Contrairement au déclin de ce régime, la croissance des capacités du camp de la Résistance est le signe d’un avenir prometteur, avec une hausse de sa puissance défensive et militaire, son autosuffisance dans la fabrication d’un arsenal efficace, avec la confiance en soi des moudjahidines, la prise de conscience croissante des jeunes, l’élargissement du cercle de résistance à toute la Palestine et aux régions extérieures, la récente montée de la jeunesse dans la défense de la mosquée al-Aqsa, et la répercussion de l’écho de la lutte du peuple palestinien et de son oppression auprès de l’opinion publique, dans de nombreuses régions du monde. Tout ceci augure un avenir resplendissant.

La logique de la lutte palestinienne qui a été enregistrée au nom de la République Islamique dans les documents des Nations Unies [1], est une logique progressiste et attirante.

Le référendum , une solution

A sa lumière, les combattants palestiniens peuvent proposer un référendum avec la participation des habitants autochtones de la Palestine, un referendum qui puisse déterminer le système politique du pays, auquel ils participeront toutes appartenances ethniques ou religieuses confondues, dont la diaspora palestinienne. Ce système politique rapatriera les réfugiés et déterminera le sort des étrangers qui y résident.

Cette revendication se fonde sur les procédés démocratiques reconnus dans le monde entier de sorte que personne ne pourrait remettre en cause la crédibilité et l’efficacité.

Les combattants palestiniens doivent poursuivre avec éclat, leur combat légitime et moral, contre le régime usurpateur jusqu’à ce que ce dernier soit forcé de céder à cette demande.

Agissez au Nom de Dieu et sachez qu’« Allah soutient ceux qui le soutiennent» [Coran 22 : 40].

Mes salutations et que la miséricorde d’Allah vous accompagne !

Source: Médias