Une fois encore, l’équipe chilienne de football Palestino affiche son attachement à la cause palestinienne, et réagit aux récents évènements qui se déroulent dans l’esplanade des mosquées et le quartier cheikh Jarrah dans la ville sainte d’al-Qods occupée.

Avant le lancement de leur match de la Ligue du Chili, les joueurs de Palestino sont entrés sur le terrain en portant le keffieh palestinien en hommage aux Palestiniens et aux habitants de la ville sainte qui luttent pour rester dans leurs maisons dans le quartier cheikh Jarrah et pour préserver leur accès à l’esplanade des mosquées. Au moment où leur présence dans cette ville est plus menacée que jamais, ainsi que la sauvegarde des lieux saints de l’Islam.

Cette équipe, qui a remporté le titre de champion du Chili deux fois en 1955 et 1978, puis a remporté la coupe trois fois, en 1975 et 1977 et après 41 ans en 2018, est considérée comme une voix pour la cause palestinienne non seulement au Chili, mais en Amérique du Sud et dans le monde.

C’est par attachement à la cause palestinienne qu’elle s’est baptisée Palestino ou palestinien en espagnol.

Elle fait depuis l’objet de pressions énormes de la communauté juive pro israélienne du Chili, qui mené une campagne contre elle.

Dans l’une d’entre elle, elle a voulu obliger ses joueurs de ne plus porter de chemise sur lesquelles était transcrite la carte géographique de la Palestine. Mais elle a refusé de la retirer.

