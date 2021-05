Des manifestants portant des keffiehs palestiniens à damier noir et blanc et brandissant des drapeaux palestiniens et jordaniens, ont appelé, dimanche 9 mai, à la fermeture de l’ambassade d’Israël et à l’expulsion de son ambassadeur.

Ils ont été tenus à distance de la représentation diplomatique par des forces de l’ordre déployées en masse.

« Expulsez l’ambassadeur et fermez l’ambassade », « Abandonnez l’accord humiliant et honteux de Wadi Araba », accord de paix conclu en 1994 entre ‘Israël’ et la Jordanie, pouvait-on lire sur des banderoles, rapporte l’AFP.

Des messages de soutien aux Palestiniens ont également été brandis: « Résistez, ne faites pas de compromis », « Patience, ô peuple de Jérusalem, la victoire arrive ».

« J’espérais que nous serions devant l’ambassade d’Israël pour la prendre d’assaut et faire sortir tout le monde. J’espérais qu’on pourrait aller devant le bureau du Premier ministre pour présenter nos demandes », a déclaré l’actrice jordanienne Juliette Awad lors de la manifestation à Amman.

Issa Dabah, un ancien diplomate de 81 ans, a également participé au rassemblement. « Notre présence ici est la moindre des choses que nous puissions offrir aux Palestiniens », a-t-il affirmé.

Pour sa part, le roi Abdallah II de Jordanie a condamné dimanche « l’escalade » à Jérusalem AlQuds occupée.

Il a « condamné les violations israéliennes et les pratiques menant à l’escalade (des tensions) autour de la mosquée Al-Aqsa » lors d’une conversation téléphonique avec le président palestinien Mahmoud Abbas, a fait savoir le palais royal dimanche soir dans un communiqué.

Abdallah II a également dénoncé « les provocations envers les habitants d’AlQuds, qui vont à l’encontre du droit international et des droits humains ».

Il a rejeté « les tentatives des autorités israéliennes pour changer la situation démographique à Jérusalem-Est, et toutes les mesures visant à changer le statut historique et juridique existant ».

Il a insisté sur la nécessité qu’Israël « mette fin à ses mesures illégales visant à déplacer les habitants du quartier de Cheikh Jarrah » à l’Est d’AlQuds.

Des dizaines de familles palestiniennes sont menacées d’éviction par des colons israéliens dans le quartier de Cheikh Jarrah.

Des centaines de jeunes Jérusalémites ont également été blessés lors d’accrochages avec les forces d’occupation israéliennes, depuis le début du mois béni de Ramadan. Les Palestiniens sont interdits d’avoir accès à la mosquée d’AlAqsa pour effectuer leurs prières.