La procureure générale de la Cour pénale internationale (CPI) s’est dite, mercredi 12 mai, inquiète par l’escalade des violences israéliennes contre les Palestiniens, notant la commission de possibles crimes de guerre.

« Je note avec une vive inquiétude l’escalade de la violence en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, ainsi qu’à l’intérieur et autour de Gaza, et la possible commission de crimes dans le cadre du Statut de Rome », texte fondateur de la juridiction, a déclaré sur Twitter Fatou Bensouda.

La procureure générale a ouvert début mars une enquête sur des crimes de guerre présumés dans les Territoires palestiniens, une initiative rejetée par ‘Israël’ mais saluée par les Palestiniens.

Elle a souligné mercredi que son enquête se concentrera sur les faits et gestes de « toutes les parties » afin de déterminer d’éventuelles « responsabilités pénales individuelles en vertu du Statut ».

Contrairement à la Palestine, Etat non internationalement reconnu, ‘Israël’ n’est pas membre de la CPI, et s’est opposée avec véhémence à toute enquête.

Source: Avec AFP