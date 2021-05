Le président américain Joe Biden a indiqué, mercredi 12 mai, s’être entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

« Mon espoir est que la situation soit résolue aussi rapidement que possible, mais Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes sont tirées vers son territoire », indique un communiqué de la Maison Blanche, cité par l’AFP.

Joe Biden a également exprimé l’encouragement des États-Unis à trouver une voie vers le rétablissement d’un calme durable.

Biden a informé Netanyahu de l’engagement diplomatique des États-Unis avec les pays de la région, notamment l’Égypte, la Jordanie et le Qatar, ainsi qu’avec les responsables palestiniens.

« Les deux dirigeants ont convenu de maintenir une étroite concertation entre leurs équipes, qui comprend un engagement cohérent de leurs ministres des Affaires étrangères, ministres de la Défense, chefs de la défense et conseillers à la sécurité nationale respectifs, et de rester en contact dans les jours à venir », ajoute le communiqué.

Le Pentagone soutient fermement le droit d’Israël à se défendre

Même son de cloche pour le département américain de la Défense (le Pentagone) qui a annoncé son ferme soutien au droit légitime d’Israël de se défendre.

C’est ce qui ressort d’un entretien téléphonique entre le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et son homologue israélien, Benny Gantz.

Plus tôt mercredi, des sources diplomatiques ont confirmé à l’Agence Anadolu que Washington avait empêché, pour la deuxième journée consécutive, la publication d’une déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU concernant les attaques israéliennes contre la bande de Gaza et la mosquée al-Aqsa dans la ville de Jérusalem al-Qods occupée.

Depuis lundi, 72 Palestiniens, dont 17 enfants, 6 femmes et un homme âgé, ont été tués, et plus de 900 blessés à la suite des raids israéliens brutaux et continus sur la bande de Gaza, en plus des affrontements en Cisjordanie et à al-Qods, rapportent des sources palestiniennes officielles.

Du côté israélien, 6 personnes ont été tués suite aux tirs de roquettes lancés par les factions de la résistance palestinienne à Gaza.

Rappelons que la situation a explosé à la suite d’agressions brutales commises par la police et les colons israéliens, depuis le début du mois béni du Ramadan, le 13 avril, à al-Qods, en particulier dans la mosquée al-Aqsa et ses environs, ainsi que le quartier Cheikh Jarrah, où les forces d’occupation tentent d’expulser 12 familles palestiniennes de leurs foyers au profit des colons.