Au troisième jour de l’agression militaire israélienne contre Gaza, la résistance palestinienne reste déterminer à assener des coups douloureux à l’ennemi sioniste.

Les roquettes de la résistance, tirées depuis Gaza, se sont abattus pour la première fois sur le nord extrême de la Palestine occupée et l’est de la ville de Haïfa, a indiqué le site d’information PalToday.

Dans ce contexte, les médias israéliens ont affirmé que les sirènes d’alerte ont retenti pour la première fois dans les villes d’Amek Yezrael, au sud-est de Haïfa, ainsi qu’à Akka, Nahariya, Tel Aviv, Nazareth, Oum al-Fahm, Jaffa, Bet Yam et dans la Galilée.

Selon un dernier rapport publié par l’armée d’occupation, environ 1500 roquettes ont été tirées de la bande vers les territoires occupés, depuis le début de l’escalade militaire, lundi soir 10 mai, entre la résistance palestinienne à Gaza et les forces d’occupation israélienne.

Un nouveau Kornet contre un convoi israélien

Les Brigades Abou Ali Mustafa, la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine, ont pour leur part annoncé ce jeudi avoir mené une attaque au missile contre un convoi de véhicules militaires de l’occupation israélienne dans la région d’Al-Farahin, à l’est de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza.

Les médias israéliens ont rapporté qu’un missile de type Kornet a visé un véhicule militaire et un autre a ciblé les forces de sauvetage qui l’accompagnaient. Ils n’ont pas fourni d’autres des détails.

Mercredi 12 mai, les brigades al-Qassam ont tué un soldat et blessé trois autres, suite à une opération similaire au nord de la bande de Gaza.

Suspension du trafic aérien

Face à ces développements, les autorités aéroportuaires de l’occupation israélienne ont annoncé jeudi, que tous les vols en direction de l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv sont déroutés jusqu’à nouvel ordre.

Cette décision n’affecte pas pour l’instant les vols en partance de l’aéroport, où les avions privés sont autorisés à atterrir et où le trafic avait déjà été temporairement suspendu mardi soir, d’après cette source.

L’intensification des tirs de roquettes palestiniennes interviennent après les bombardements hystériques de l’occupation contre des installations civiles à Gaza.

83 martyrs dont 17 enfants

Le correspondant d’AlMayadeen dans la bande de Gaza a rapporté que les avions de combat israéliens ont mené, ce jeudi 13 mai, un raid contre la région de Cheikh Radwan dans la ville de Gaza. Et de souligner: «l’occupation intensifie ses cibles à Gaza dans le but de détruire ses environs».

Et puis au premières heures de la fête d’al-Fitr, l’aviation de l’occupation a bombardé la Banque nationale islamique à Khan Younes, au sud de la bande de Gaza. Un drone israélien a également pris pour cible des bâtiments dans le quartier d’Al-Turk.

Plus de 25 missiles israéliens ont visé le nord de Gaza mercredi soir endommageant des domiciles et des installations civiles, a-t-on ajouté de même source.

Depuis le début de l’agression militaire contre Gaza, le lundi 10 mai, 83 Palestiniens, dont 17 enfants, 6 femmes et un homme âgé, ont été tués, et plus de 900 autres blessés suite à des frappes israéliennes contre Gaza ou à des affrontements avec les forces d’occupation en Cisjordanie ou à Jérusalem al-Qods occupée.

Du côté israélien, 6 personnes ont été tués suite aux tirs de roquettes lancés par les factions de la résistance palestinienne à Gaza.

Rappelons que la situation a explosé à la suite d’agressions brutales commises par la police et les colons israéliens, depuis le début du mois béni du Ramadan, le 13 avril, contre les Palestiniens à al-Qods, en particulier dans la mosquée al-Aqsa et ses environs, ainsi que dans le quartier Cheikh Jarrah, où les forces d’occupation tentent d’expulser 12 familles palestiniennes de leurs foyers au profit des colons.

Les factions de la résistance à Gaza avaient alors réclamé, le lundi 10 mai, des forces d’occupation de se retirer ses soldats de la mosquée d’al-Aqsa et du quartier de Cheikh Jarrah, faute de quoi ses combattants viseront les territoires occupés par des roquettes.

