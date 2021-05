Un membre du Conseil politique suprême du Yémen, Muhammad Ali Al-Houthi, a appelé l’Arabie saoudite à arrêter ses frappes aériennes et ses attaques contre le Yémen, et à bombarder l’entité sioniste qui bombarde la Palestine.

Sur sa page Twitter Al-Houthi a écrit: «Etant donné que les aéroports saoudiens sont sur un point avancé, j’appelle l’Arabie saoudite et sa coalition à bombarder l’entité usurpatrice avec plusieurs raids, en soutien aux victimes et à la première cause centrale palestinienne, à la place des Yéménites. En échange, la République yéménite suspendra son droit de riposter à Riyad, même si ses raids et son siège sur le Yémen se poursuivent ».

Cette position intervient à un moment où les avions de combat israéliens ont bombardé une maison dans le camp de réfugiés de Shati, à l’ouest de Gaza, appartenant à la famille Abou Hatab, et qui a fauché la vie à ses dix membres. Un seul a survécu, un nourrisson de quelques mois.

Le correspondant d’Al-Mayadeen a également signalé que les avions de combat d’occupation ont détruit, à l’aube de ce samedi 15 mai, la maison de la famille Al-Maqadma dans le camp d’Al-Boureij.

Elles ont également visé le cimetière de Choujaiyat dans la bande de Gaza, détruisant de nombreuses tombes.

Source: Médias