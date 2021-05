Avigdor Lieberman, ancien ministre israélien de la sécurité et chef du parti « Israël notre maison », a déclaré que « dans le monde arabe, ils nous regardent et s’interrogent: Si telle est notre situation contre le Hamas, quelle sera la situation réelle d’Israël face au Hezbollah et à l’Iran. »

M. Lieberman a déclaré que « le Premier ministre Benjamin Netanyahu prolongera la durée de l’opération contre Gaza » tant que « le mandat de former le gouvernement est toujours entre les mains de Yair Lapid ».

M.Lieberman, a accusé Netanyahu d’être « un collaborateur du Hamas », ajoutant que « depuis des années, une opération militaire était nécessaire ».

M.Lieberman a précisé que « si nous mettons fin à cette situation de guerre sans un accord clair selon lequel le Hamas ne recevra aucune aide économique sauf après son désarmement et le retour des Israéliens capturés et portés disparus dans leurs foyers, alors tous ces efforts seront vains », soulignant que « jamais on a connu un cabinet ministeriel aussi impuissant ».

Concernant « l’opération métro » (ndrl: le stratagème d’une incursion terrestre des forces d’occupation israélienne à Gaza) , M.Lieberman a considéré que « l’opération est passée d’une opération militaire à une émission de relations publiques, et ils dissimulent la vérité aux Israéliens », notant que « le but de l’opération est d’améliorer la situation de Netanyahu ».

M.Lieberman a noté que « pour la première fois, nous avons un front avec Gaza et un autre à l’intérieur d’Israël simultanément ».

Pour rappel, M. Lieberman avait déclaré dans un article publié dans le journal « Maariv », que « le Premier ministre Benjamin Netanyahu conduit à la destruction du Troisième Temple, met en danger notre existence et nous conduit à la perdition », avertissant que « si telle est notre situation face au Hamas, alors quelle sera notre situation face au Hezbollah et l’Iran? »

Source: Traduit d'AlMayadeen