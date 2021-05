Le journal israélien Times of Israel a déclaré qu’il y avait un grand écart entre la manière dont Israël tente de commercialiser ses opérations militaires contre la bande de Gaza et la manière dont le Mouvement de résistance Hamas a réussi à présenter sa guerre contre Israël au public palestinien et arabe.

Dans un article écrit par son analyste du Moyen-Orient, Avi Issacrov, et traduit par le site de la télévision qatarie al-Jazeera, le journal a indiqué qu’au moment où ‘Israël’ cherche à remporter des victoires tactiques, comme le bombardement du réseau de tunnels du Hamas dans la bande de Gaza, la destruction de tours de grande hauteur et le ciblage des dépôts d’armes et des lance-roquettes , le Hamas est en train de remporter une victoire stratégique sans précédent dans les milieux palestinien, arabe et même israélien.

Exploit sans précédent

Le journal dit que malgré les barrages continus de tirs qui continuent à pleuvoir à l’intérieur d’Israël, le mouvement a réussi à réaliser un exploit sans précédent au cours des deux derniers jours, car il a pu mobiliser la sympathie de milliers de manifestants palestiniens en Cisjordanie.

Selon le journal, la Cisjordanie est restée à l’écart de l’escalade actuelle jusqu’à ces deux derniers jours, et seules quelques personnes étaient sorties pour manifester. Mais cela a changé vendredi. Des manifestations et des émeutes ont alors éclaté à une échelle jamais vue en Cisjordanie depuis des années, au cours desquelles 10 Palestiniens ont été tués.

La sympathie avec le Hamas a également conduit à un léger lancement de roquettes depuis le Liban et la Syrie vers ‘Israël’. Mais le plus important selon lui est que le Hamas a été en mesure d’attirer les Palestiniens de 1948 à sa bataille, comme l’indiquent les récents actes de violence qui risquent de faire sombrer ‘Israël’ dans une guerre civile. Ce qui constitue aux yeux de certains cercles palestiniens comme une réussite pour le Hamas.

Exclusion d’une victoire

Le journal israélien a déclaré que la réponse militaire d’Israël à Gaza commence à épuiser ses objectifs et l’armée israélienne qui a bombardé d’innombrables cibles militaires fait des victimes civiles, comme cela s’est produit dans le camp de réfugiés d’al-Chati’ aux premières heures de l’aube du samedi, lorsque les bombardements israéliens ont tué 10 membres de la famille Abu Hatab, dont 8 enfants, lors d’un raid que l’armée israélienne alors que des sources israéliennes ont déclaré plus tard avoir visé une réunion de hauts responsables du Hamas.

L’analyse du journal a exclu qu’Israël puisse remporter une victoire décisive dans ce cycle de conflit avec le Hamas, et a estimé que le fait cibler une installation militaire à Gaza, une usine de production de missiles, un centre de commandement de la résistance, ou certains dirigeants du Hamas ne changera à la réalité générale du conflit entre les deux parties.