Une enquête menée par la chaine de télévision qatarie Al-Jazeera a révélé les types de bombes destructrices utilisées le samedi 15 mai par l’armée d’occupation israélienne pour détruire la tour Al-Jala’ (Bourj al-Jala’) dans la bande de Gaza, qui abritait des appartements et des bureaux pour les réseaux de médias, notamment ceux d’al-Jazeera et de l’agence américaine Associated Press.

L’enquête, basée sur l’analyse d’experts militaires des images de bombardements de tours civiles à Gaza, a révélé que les bombes utilisées étaient très probablement des bombes à ailes lourdes de types GBU-31 et GBU-39.

Les bombes GBU-31 sont également connues sous le nom de JDAM (The Joint Direct Attack Munition), ce qui signifie des munitions d’attaque directe conjointes. Elles ont été conçues pour pénétrer les sites militaires fortement fortifiés.

Les conclusions des analystes se réfèrent à une vidéo publiée par le compte Twitter de l’armée de l’air israélienne montrant ces munitions chargées sur des avions de combat.

Quant aux bombes ailées GBU-39, elles sont connues sous le nom de bombes de petit diamètre et pèsent environ 110 kilogrammes.

Selon al-Jazeera, la tour al-Jala’ détruite le samedi 15 mai est l’une des plus anciennes de la bande de Gza. Formée de 12 étages, elle abritait en plus des bureaux médiatiques et de cliniques aussi 60 appartements, dans lesquels vivaient des familles appartenant à plusieurs catégories professionnelles dont des avocats, des médecins et d’autres.

Al-Jazeera Media Network a publié un communiqué confirmant que l’armée israélienne n’a donné aux habitants de Bourj Al-Jala’ que très peu de temps pour évacuer l’endroit avant de le bombarder, considérant que « ce qu’Israël a fait est un acte barbare portant atteinte à la sécurité de nos journalistes et les empêchant de révéler la vérité ».

Le réseau a également tenu le gouvernement israélien de pleinement responsable indiquant vouloir procéder à des mesures juridiques.