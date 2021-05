Le Hezbollah a organisé un festival de solidarité avec le peuple palestinien dans la banlieue-sud de Beyrouth en présence du secrétaire général du mouvement de résistance palestinien Jihad islamique, Ziad Nakhalé, et du représentant du Hamas au Liban Oussama Hamdane.

« La défense de la Palestine et d’al-Qods est la défense de la Oumma » islamique, a déclaré le chef du bureau exécutif du Hezbollah, sayed Hachem Safieddine dans son discours depuis Haret Hreik

« Les missiles de la résistance élaborent une nouvelle équation à Gaza et dans toute la Palestine », a-t-il ajouté.

Il a dit entre autres dans son allocution :

« Vous, le peuple palestinien, et nous menons une même bataille et sommes dans le même front. Votre victoire est la nôtre et vice versa.

La bataille qui vous menez aujourd’hui au cœur de la Palestine diffère de toutes les batailles qui ont été menées précédemment, au Liban et en Palestine. C’est la bataille de défense d’al-Qods qui a unifié les peuples dans le monde arabe et islamique. Aujourd’hui la réponse est venue depuis al-Qods après des décennies au cours desquelles nos ennemis ont tout fait pour diviser notre oumma.

Aujourd’hui, le gouvernement israélien est en pleine crise politique et populaire à cause de la pression des roquettes et de la révolte des gens en Cisjordanie et dans les territoires de 48 . J’assure les gens de la résistance au Liban et en Palestine, que l’axe de la résistance a des esprits créatifs et progresse.

Aujourd’hui, nous possédons des capacités beaucoup plus importantes qu’en 2006 en termes de personnes et de capacités… Dans l’avenir, vous trouverez tous les peuples de notre région dans un seul coup et un seul axe face à l’ennemi.

Sachez vous les gens sincères de Palestine vous êtes l’espoir sur lequel on mise et l’avenir vous appartient

Vous, les jeunes de la Palestine pouvez réaliser la victoire et vous la réaliserez. »

Et sayed Safieddine de conclure : « nous aspirons au jour où nous combattrons avec vous, le long des différents champs de confrontation en Palestine. Personne ne sait quand. Et il ne faut pas dire quand. Mais ceci aura lieu sans aucun doute ».

Nakhalé: Ces criminels n’ont pas de place dans notre pays

Quant au secrétaire général du Jihad islamique Ziad Nakhalé, il a dit :

« Nous continuerons à les combattre jusqu’à leur départ. Nous sommes dans une bataille majeure en cours sur le terrain dans toute la Palestine… Toutes les forces de notre peuple écrivent une nouvelle page dans la défense d’al-Qods et de la mosquée Al-Aqsa… Al-Qods restera le titre de notre lutte contre le projet sioniste…

Malgré le blocus et les circonstances difficiles, notre peuple continuera sa lutte et sa résistance. Israël conclut aujourd’hui un nouvel accord de bombes et de missiles avec les États-Unis pour compenser ce qu’il a perdu. Israël est incapable de confronter militairement la résistance c’est pour cela qu’il continue de démolir des maisons pour faire pression sur la résistance. Mais la résistance est inébranlable sur le terrain, et Israël demeure une entité plus faible qu’une toile d’araignée. La résistance résistera, remportera la victoire et humiliera Israël et nous continuerons à les combattre jusqu’à ce qu’ils partent ».

Et M. Nakhalé de conclure : « Nous leur faisons mal, nous les humilions, nous renversons leur fierté. C’est l’un des résultats les plus importants de la bataille qui n’est pas encore terminée… Ces criminels meurtriers n’ont pas de place dans notre pays et notre région et ils vont définitivement disparaître. »

Hamdane: nous élaborons les équations

Dans son allocution, le responsable du Hamas, Oussama Hamdane, a affirmé que « la résistance détient encore de nombreuses surprises », notant que « la résistance est passée du niveau de la réaction celui de l’élaboration des équations « .

« La résistance a uni le peuple palestinien de la mer au fleuve. une salle commune dirige les opérations contre l’occupation israélienne… Il n’y aura pas de projet politique ou de négociations avec l’ennemi, mais nous n’avons qu’un projet de résistance ».

Source: Médias