Les bombardements israéliens incessants qui visent depuis 9 jours déjà la bande de Gaza, à longueur de journée, n’arrivent toujours pas à faire taire les tirs de la résistance qui ne connaissent pas de répit non plus. Ils ont assené ce mardi 18 mai des frappes douloureuses à l’entité sioniste, d’autant qu’ils ont ciblé des positions militaires israéliennes.

Ont été visés depuis la nuit le poste de soutien israélien Sofa, la position al-Malaké où sont stationnés de chars israéliens, la base d’écoute 8200 Urim, la base Raïm, les attroupements militaires israéliens aux confins de Khan Younès (sud de la Bande de Gaza) et à Nir Aam (proche de la bande de Gaza) , la batterie d’artillerie Hawser stationnée aux frontières Est de Rafah, la position Mars, la position du Kibboutz Eretz (un soldat blessés) , une position à Herzlia (nord de Tel Aviv) .

Plusieurs colonies ont fait l’objet de salves de tirs : Netivot, Nahal Oz où des véhicules ont été endommagés, Kissoufim où des hélicoptères ont été vus en train d’atterrir pour des secours, Ashdod, Ofakim, Merfahim, Kiriat Gat, Bir as-Sabea (Beersheba) .

2 soldats israéliens tués à Ashkol

Selon la résistance, des tirs contre la colonie d’Ashkol, à l’est de Khan Younès ont coûté la vie à deux soldats israéliens et blessé 20 autres. Elle a été prise pour cible par les Brigades al-Qassam par le biais d’un missile de type Q20.

Leur porte-parole Abou Oubaïda a précisé que les tirs de cette frappe avaient été dirigée vers Mochav Awhad

Le bâtiment du conseil régional a été entre autres frappé de plein fouet. De même qu’une usine d’enveloppes où il y aurait eu 10 blessés dont 4 dans un état grave.

« Nous menons la bataille en toute force et nous déterminons en vertu de nos plans quand et comment il faut frapper », a indiqué Abou Hamzat , le porte-parole des Brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique.

En outre, les brigades al-Qods ont également revendiqué des tirs contre Tel Aviv, précisant qu’ils constituent une riposte aux bombardements de l’artillerie israélienne contre les régions al-Zanat, al-Qararat et Khazaat à l’est de Khan Younès.

Bande de Gaza: 70 raids depuis l’aube

Depuis l’aube de ce mardi, l’armée de l’air israélienne a effectué 70 raids contre la bande de Gaza. « 60 avions ont lancé 110 missiles sur près de 65 cibles dans la bande de Gaza depuis l’aube », a recensé le correspondant de la chaine qatarie al-Jazeera.

Les vedettes israéliennes et l’artillerie israéliennes ont aussi contribué au bombardement de la bande de Gaza.

Le nombre des martyrs est 212 dont 61 enfants et celui des blessés 1400, dont 400 enfants.

Le maire de Gaza Yahia al-Sarraj a assuré que l’offensive israélienne a occasionné des démolitions importantes dans les infrastructures de la bande de Gaza.

Selon les Nations Unies, les raids israéliens ont déplacé 52 mille gazaouis dont la majeure partie se sont abrités dans les 58 écoles gérées l’Unrwa. Ils ont détruit entièrement ou partiellement 450 immeubles, dont ceux de 6 hôpitaux et de 9 centres médicaux ainsi que la station de dessalement de l’eau potable.

Grève générale en Cisjordanie : 2 martyrs

En Cisjordanie occupée, la population a observé une grève générale en solidarité avec Gaza, au cours de laquelle des manifestations et des affrontements ont éclaté avec les soldats israéliens sur 10 lignes de démarcation, dont à Qalqilia, Azoun, Toulkarem, Naplouse.

Mais c’est surtout à proximité du check-point israélien Beit El d’al-Bireh que les affrontements ont été les plus violents. Ils ont abouti à un affrontement armé pendant 20 minutes.

Il y a eu un martyr et 16 blessés palestiniens dont 5 dans un état grave.

Selon les médias israéliens, deux militaires ont été blessés.

A al-Khalil/Hébron, les soldats de l’occupation israélienne ont tué un jeune palestinien de 32 ans à proximité du marché des légumes dans la vieille ville, au motif qu’il était armé d’une arme Carlo (une mitrailleuse artisanale fabriquée dans des ateliers clandestins de Cisjordanie) et d’un couteau et voulait réaliser une attaque.

Dans la ville sainte d’al-Qods occupée, des manifestations ont eu lieu à Cheikh Jarrah et Bab al-Amoud, non loin de l’esplanade des mosquées et les policiers de l’occupation ont tiré des balles en caoutchouc, des bombes assourdissantes et du gaz lacrymogène sur les Palestiniens.

