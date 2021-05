Le commandant du Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI), le général de division Hussein Salami, a déclaré ce mercredi 19 mai que la politique américaine « a été vaincue et a échouée dans toutes les arènes où elle agissait dans la région ».

Lors des manifestations populaires propalestiniennes organisées à Téhéran, M. Salami a ajouté : « alors que les USA se retirent dans la région vaincue, l’occupation israélienne est vouée à l’échec ».

« Un nouvel Israël fracturé, lugubre et désespéré » est apparu, a-t-il souligné.

Selon Salami, la guerre avec « Israël » ne serait pas « spécifique aux Palestiniens », d’autant que la Palestine « est devenue un problème mondial et que sa géographie ne se limite plus à la Cisjordanie et à la bande de Gaza » annonçant le soutien de Téhéran » aux chers gens en Palestine ».

Le général de division Salami a souligné que les Américains étaient «les premiers à quitter Tel-Aviv et que Washington ne peut plus sauver Israël», soulignant que ceux qui comptaient sur l’entité israélienne «ont échoué».

Il a expliqué que la Palestine aujourd’hui « est en train de changer et de descendre sur le champ de bataille avec des missiles » en allusion aux milliers de roquettes qui ont été lancées par les factions de la resistane depuis la Bande de Gaza sur les colonies et les poistion militaires israeliennes.

Et de poursuivre : « Le système du Dôme de fer se tenait impuissant devant les missiles de la résistance », tandis que «la bannière de la Palestine s’élevait au cœur de l’Europe et des USA».

Source: Médias