Le commandant en chef du Corps des Gardiens de la révolution iranienne (CGRI), le général de division Hossein Salami, a passé le vendredi 21 mai deux appels téléphoniques au chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, et au secrétaire général du mouvement du Jihad islamique, Ziad Nakhalé, a rapporté la chaine de télévision libanaise d’informations al-Mayadeen.

« La victoire divine qui a été réalisée a marqué un tournant dans l’histoire du conflit avec l’ennemi. La défaite de l’entité sioniste est une défaite pour les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et leurs alliés, et pour les régimes de trahison et de normalisation », a-t-il dit

« Cette grande victoire a montré une nouvelle Palestine, une Palestine grandiose, dont les fils possèdent la capacité de remporter des victoires. L’épée tranchante de la résistance a engendré un nouvel Israël faible et brisé, sur le point de disparaître définitivement », a ajouté Salami.

Salami a souligné que « les gardiens de la révolution se tiendront, comme toujours, avec toutes leurs capacités, au côté du peuple palestinien jusqu’à l’éradication de l’entité sioniste », soulignant que « l’Iran ne laissera pas le peuple palestinien seul ».

Pour sa part, Haniyeh a déclaré que « le prestige de l’entité sioniste est tombé à jamais, et toutes ses tentatives de briser la résistance seront désormais vouées à l’échec ».

Il a adressé en son nom et au nom de la résistance palestinienne, « un grand merci à la République islamique, au guide de la révolution et au peuple iranien ». La République islamique d’Iran « est un partenaire fondamental dans la réalisation de cette victoire, qui est une grande victoire pour tous les fils de la oumma islamique », a-t-il souligné.

Pour sa part, le dirigeant du Jihad islamique a déclaré : « Cette bataille est cruciale dans l’histoire du conflit avec l’ennemi sioniste, et elle s’inscrit dans le cadre d’une unité palestinienne sans précédent. »

Il a ajouté : « Cette bataille s’inscrit dans un axe cohérent qui croit en la libération de Jérusalem et travaille pour la défendre ».

Nakhalé a tenu à remercier « le martyr de Jérusalem, le martyr lieutenant général Qassem Soleimani, qui a fait de son mieux pour cette victoire puisse être remportée et confirmée ».

« Vous étiez avec nous sur toutes les places, et vous êtes nos partenaires dans la victoire. Vous serez avec nous dans la libération d’al-Qods », a-t-il assuré.

