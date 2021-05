Un ancien général israélien a déclaré que les avions de combat de l’occupation ont détruit la Bande de Gaza lors de la dernière escalade, mais sans réussir à arrêter les tirs de roquettes lancées par le Hamas.

S’exprimant à la radio de l’armée d’occupation israélienne, dimanche 23 mai, Yitzhak Brick a estimé que »la théorie selon laquelle les guerres ne peuvent être gagnées que par les avions de chasse s’est complètement effondrée ».

Brick, qui avait précédemment participé en tant que commandant de compagnie à la guerre d’octobre 1973 (opposant l’Égypte et Syrie à Israël), a mis en garde contre un scénario catastrophique que l’entité sioniste pourrait subir.

»Si nous n’avons pas réussi pendant 11 jours à arrêter les tirs de roquettes lancés depuis Gaza), comment pourrons-nous faire face à une guerre à plusieurs fronts, où le Hezbollah rejoindrait ces rangs ? », a-t-il souligné.

« Ce sera une véritable dévastation, et nous serons incapables de riposter », a déclaré le général, qui a servi pendant près de dix ans, en tant que commissaire aux plaintes des soldats dans l’armée d’occupation israélienne.

Et de poursuivre : « Au cours des deux dernières semaines, l’aviation de guerre a détruit Gaza, mais a toutefois échoué à mettre un terme aux tirs de roquettes du Hamas. »

Selon des données officielles publiées par l’armée d’occupation, depuis le 10 mai, les villes et les colonies du sud et du centre des territoires occupés ont été frappés par plus de 4 000 roquettes depuis Gaza en 11 jours.

Israël n’a pas réussi à arrêter les tirs de roquettes palestiniennes, et ce, même à quelques minutes de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu.

Le 21 mai, un cessez-le-feu a été instauré entre les factions de la résistance palestinienne à Gaza et Israël, et ce, après 11 jours d’agression israélienne contre la bande de Gaza.

Source: Avec Anadolu