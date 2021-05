Un tribunal israélien de l’est de Jérusalem Al-Qods occupée a reporté, mercredi 26 mai, une plainte déposée par des familles palestiniennes contre la décision de les expulser de leurs maisons dans le quartier « Batn Al-Hawa » à Silwan, à l’est d’Al-Qods.

Le Comité pour la défense des habitants du quartier de Silwan (locale) a déclaré dans un communiqué, que la Cour centrale de l’occupation « a reporté sa décision à une date indéterminée ».

La Cour centrale israélienne ne rend pas immédiatement ses décisions relatives aux affaires qu’elle examine.

Le Comité a aussi précisé que la décision d’expulsion « menace 86 familles, soit 700 personnes », exprimant sa crainte que ces décisions prises à l’encontre de certaines familles ne touchent le reste des habitants et propriétaires.

Au cours de cette audition, plus de 200 Palestiniens ont simultanément organisé un rassemblement pacifique devant le tribunal pour protester contre les décisions d’expulsion arbitraires, où d’importantes forces de police d’occupation ont été déployées sur les lieux.

Les manifestants ont scandé contre les décisions de dépossession de leurs maisons.

Pour sa part, la police israélienne a agressé l’un des manifestants et a arrêté un autre.

La tenue de la séance d’audition au tribunal israélien intervient à la suite à une vague de violence ayant touché les territoires palestiniens.

L’escalade a éclaté le 13 avril, à la suite d’attaques « brutales » perpétrées par la police et les colons israéliens contre la mosquée Al-Aqsa et le quartier de Cheikh Jarrah à Al-Qods, dans le but de déposséder 12 familles palestiniennes de leurs maisons au profit de colons israéliens.

Source: Avec Anadolu