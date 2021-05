L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a tenu mardi 25 mai une session qui était principalement consacrée à la pandémie du coronavirus. Durant celle-ci, elle a adopté une résolution qui accuse ‘Israël’ de violer les droits à la santé des Palestiniens mais aussi ceux des Druzes sur le plateau du Golan syrien occupée (nord).

La résolution a été présentée à l’OMS par la délégation palestinienne de l’ONU, elle appelait notamment à un « accès non discriminatoire, abordable et équitable aux vaccins contre le Covid-19 » pour les Palestiniens et les Druzes du Golan.

En référence à la récente guerre israélienne de 11 jours contre Gaza, la résolution a aussi demandé une évaluation de « l’étendue de la morbidité psychiatrique de la population de Gaza, résultant de bombardements aériens israéliens prolongés ».

Hillel Neuer, le directeur exécutif d’UN Watch, une organisation à but non lucratif basée à Genève qui surveille notamment que les actions de l’ONU sont conformes à sa propre Charte, a condamné la « politisation cynique de la première agence mondiale de la santé au détriment de la concentration sur la pandémie de Covid-19 et d’autres priorités et urgences sanitaires mondiales vitales ».

De son côté, le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne a salué l’adoption de la résolution dans une série de tweets, affirmant que celle-ci « confirme le soutien inattaquable de la communauté internationale au droit fondamental du peuple palestinien à la santé, en particulier pendant cette pandémie meurtrière et ces attaques systématiques d’Israël contre les établissements de santé et le personnel ».

La résolution a été co-parrainée par 26 pays dont trois qui ont récemment normalisé leurs relations avec ‘Israël’: les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Maroc.

Au total, elle a été adoptée par 82 pays, 14 s’y sont opposées, 40 se sont s’abstenus et 38 étaient absents.

Source: Avec AFP