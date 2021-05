Discurso do Secretário-Geral do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah na terça-feira, dia 25 de Maio de 2021, às 20h30, por ocasião do Dia da Resistência e da Libertação, onde aborda uma série de desenvolvimentos políticos.

É digno de nota que o Líbano hoje comemora o vigésimo primeiro aniversário da resistência e da libertação, pois o inimigo sionista foi derrotado nesses dias nas terras do sul e do oeste de Bekaa no ano 2000.

O Secretário-Geral do Hezbollah fez um discurso na terça-feira, 25 de maio, por ocasião da festa da resistência e da libertação do sul do Líbano do ocupante israelense em 25 de maio de 2000, bem como a vitória da resistência do povo palestino em 02 de maio de 2021, durante a Batalha da Espada de Alquds.

Os principais pontos de seu discurso:

Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas por não ter feito mais discursos durante os recentes acontecimentos na Palestina, devido a uma tosse forte. Mas eu estava em contato direto e diário com os comandantes da resistência na Palestina e em Gaza.

Queridos irmãos e irmãs, gostaria de dar meus parabéns aos libaneses e palestinos pelas vitórias alcançadas neste mês de maio. A festa da resistência e a libertação do sul do Líbano do ocupante israelense em 25 de maio de 2000 e a vitória da resistência em Gaza e de todo o povo palestino em 21 de maio de 2021.

Felicito todos os palestinos na Cisjordânia, Gaza, Alquds, os territórios ocupados desde 1948 e a Diáspora por ocasião desta vitória. Oramos a Deus pela recuperação dos feridos e oferecemos nossas condolências às famílias dos mártires.

Também gostaria de parabenizar os brilhantes comandantes da resistência, bem como os habitantes de Gaza que apoiaram a resistência diante dos bombardeios e lutaram contra as agressões israelenses.

A festa da resistência e a libertação do Sul do Líbano

Gostaria de reiterar por ocasião da festa da resistência e da libertação que este triunfo foi alcançado graças a Deus e aos enormes sacrifícios feitos por todos os componentes do povo libanês e ao acúmulo de muitos anos de experiência na resistência por parte do diferentes facções. Esta vitória foi alcançada graças ao sangue dos mártires do movimento Amal, do Hezbollah, dos partidos nacional e islâmico libanês, do exército libanês, das facções palestinas, dos mártires do exército sírio e também dos mártires do nosso povo, dos sacrifícios feitos pelos nobres lutadores da resistência e da paciência do nosso povo e do seu apoio na escolha do caminho de luta e resistência.

Não estamos falando apenas do Sul do Líbano, mas de outras regiões incluindo, a Bekaa que despachou seus filhos para defender o Líbano, assim como os mártires da capital Beirute, do norte e do Monte Líbano.

É meu dever mencionar o papel desempenhado neste sentido por nossos mártires Sayed Abbas Moussaoui, Sheikh Ragheb Harb, Haj Imad Moghniyeh, Mostafa Badreddine, bem como o modesto mártir Sheikh Ahmad Yehya.

Também vale a pena mencionar a posição firme dos líderes do estado libanês na época, encabeçados pelo Presidente Emile Lahoud, o chefe do parlamento Nabih Berri e o Primeiro Ministro Salim Hoss, assim como a maioria dos deputados libaneses.

Graças a todos esses fatores, a derrota do inimigo em maio de 2000 resultou em uma festa e não nos massacres planejados pelo então primeiro-ministro sionista Ehud Barak.

Nós não esquecemos de mencionar o apoio – em todas as suas formas – oferecido pela Síria de Hafez e Bashar Al-Assad, bem como do Irã sob a liderança do falecido Imam Khomeini e do líder Sayed Ali Khamenei e em particular o papel de o mestre dos mártires do eixo da resistência Haj Qassem Soleimani que trabalhou pelo desenvolvimento da resistência até a vitória em maio de 2000.

Ameaça existencial para a entidade sionista

Essa libertação serviu de base para o palco das vitórias que se seguiram. Oferecemos esta vitória à Palestina, que é nosso objetivo final. Esse triunfo contribuiu para o estabelecimento de novas equações. Muitos líderes israelenses, incluindo o ex-primeiro-ministro Isaak Shamir em sua chefia, declararam após a retirada de Israel do sul do Líbano em 2000 que essa derrota israelense constituirá uma ameaça existencial à entidade sionista.

Após a vitória em 2000, a intifada de Alquds estourou e Gaza saiu vitoriosa da agressão israelense em 2009.

A entidade sionista foi cercada por resistência armada ao lado norte do Líbano e resistência ao sul da Palestina. O inimigo tentou em vão acabar com essas duas forças no Líbano e em Gaza.

Também falhou em 2006 em desarraigar a resistência do Líbano e Gaza em 2008 e 2014. No entanto, a última guerra foi completamente diferente nos resultados a favor da resistência. O comando da resistência a chamou de espada de Al-Quds.

Decisão histórica da resistência em Gaza

No início, os eventos se limitaram a Al-Quds, o inimigo insistindo em expulsar famílias palestinas do bairro de Sheikh Jarrah, em um movimento que visava judaizar Al-Quds. Eles proibiram os fiéis de ter acesso à mesquita de Al-Aqsa durante o mês do Ramadã e atacaram aqueles que estavam lá no momento em que os colonos invadiram este lugar sagrado.

Al-Quds, seus lugares sagrados, bem como os habitantes de Jerusalém, haviam entrado no círculo de ameaça, o que levou a resistência em Gaza a tomar sua decisão firme (vir em auxílio de Al-Quds). A resistência ameaçou e manteve suas promessas na hora certa, lançando foguetes contra o oeste de Al-Quds e alvejando comboios israelenses perto de Gaza com mísseis do tipo Kornet.

A eclosão desta guerra é devido à estupidez dos líderes da entidade sionista e sua subestimação dos palestinos. Os líderes sionistas nunca serão sábios, eles acumulam as derrotas que levarão à extinção desta entidade e ao retorno da Palestina aos seus verdadeiros habitantes.

Eles acreditavam que, se expulsassem os residentes do Sheikh Jarrah e alienassem os devotos de Alaqsa, os palestinos apenas fariam guerra na mídia publicando comunicados e queixas, e com facilidade, o plano para a judaização de Al-Quds seria aprovado.

Para o governo israelense, os líderes árabes estão em outro mundo e os palestinos não poderão fazer nada. Não ocorreu a Netanyahu que a resistência na Faixa de Gaza será capaz de tomar esta grande decisão histórica, apesar das dificuldades econômicas e do bloqueio imposto ao território desde 2014.

Gaza surpreendeu amigos e inimigos na decisão de implementar sua ameaça em resposta às agressões israelenses contra Alquds. Esta decisão constitui um marco histórico qualitativo na história do conflito com o inimigo israelense e deve ser muito apreciada.

A entrada em ação da resistência em Gaza para proteger Alquds e os habitantes de Jerusalém, e não para proteger Gaza, é um acontecimento histórico. Embora a resistência soubesse muito bem que sua decisão histórica aumentará o sofrimento dos moradores de Gaza que se levantaram em defesa de Alquds e dos locais sagrados.

A firmeza dos moradores de Gaza e o brilhantismo dos comandantes da resistência despertaram a simpatia de todos os palestinos nos territórios ocupados, bem como dos da diáspora, e geraram protestos pró-palestinos nas fronteiras libanesa e jordaniana.

Qualquer ataque a Al-Quds deve envolver uma guerra regional

Os líderes sionistas devem perceber que qualquer ataque a Alquds, à Mesquita de Al-Aqsa e aos locais sagrados islâmicos e cristãos é completamente diferente de todos os outros ataques.

Os líderes, governo e exército do inimigo devem reconsiderar suas avaliações e questionar os seus planos com base no que aconteceu na Faixa de Gaza. Danificar a mesquita de Al-Aqsa e os locais sagrados não se limitará à resposta da resistência de Gaza. A equação que devemos imaginar no eixo de resistência é: Al-Quds em troca de uma guerra regional.

As facções da resistência não podem ficar de braços cruzados diante de uma ameaça real para Al-Quds.

Quando o israelense perceber que está sendo confrontado com essa equação, ele saberá que qualquer judaização de Al-Quds resultará no desaparecimento de sua entidade.

Quando os lugares sagrados forem expostos a um perigo real, não haverá mais significado para linhas vermelhas e bordas artificiais.

Resultados da Batalha da Espada de Al-Quds

Os resultados dessa batalha resultaram em

Unificação dos palestinos em Gaza, na Cisjordânia, nos territórios ocupados em 1948 e na diáspora. O povo palestino agiu com um só coração e uma só alma.

O renascimento da causa palestina que tem prevalecido nos meios de comunicação do mundo e nas redes sociais.

A ressuscitação da cultura e do espírito de resistência como única forma de restaurar a terra.

Construindo confiança na resistência armada e no levante popular.

O fato afirmativo de um golpe no processo de normalização das relações com a entidade sionista iniciado por alguns países árabes. O fracasso da propaganda lançada por sua mídia de que o povo palestino abandonou sua causa. O povo palestino, por outro lado, agia como o rei dos reis dos povos em relação à sua causa.

Depois dessa batalha, podemos dizer claramente que o acordo do século foi abortado. Nesse contexto, vêm as últimas declarações americanas sobre a situação do leste de Alquds e sobre os habitantes de Sheikh Jarrah. Parece que a nova administração dos Estados Unidos renunciou ao reconhecimento de Jerusalém Alquds como a capital de Israel, não por razões humanitárias, mas de acordo com suas prioridades.

Destacando a imagem cruel de Israel como o assassino de inocentes e crianças e como um regime de apartheid.

A recuperação da bússola do conflito na região, à custa de conflitos sectários e tentativas de inventar um novo inimigo para os países da região: o Irã. O inimigo racista em nossa região que comete massacres não é outro senão o inimigo sionista.

Lapid e Reuvlin falaram de ameaça existencial a Israel

Quando falamos sobre esta batalha, não estamos falando sobre uma guerra de 11 dias entre dois estados. Mas um confronto entre a entidade sionista, que tem um dos exércitos mais fortes do mundo, contra a Faixa de Gaza, que está bloqueada há 11 anos, e com uma área de 365 km2 onde vivem dois milhões de habitantes. As armas da resistência chegam a Gaza por meio do contrabando e até são compradas nos territórios ocupados ou fabricadas localmente. Estamos falando de uma resistência e de um povo que vive bloqueado e conseguiu realizar todas essas façanhas.

Os foguetes de resistência não pararam durante os 11 dias de guerra, apesar de centenas de ataques israelenses na Faixa de Gaza.

A segurança da entidade israelense foi prejudicada, o que é uma conquista militar sem precedentes. A segurança é importante em um país artificial, pois é a condição de sua existência, caso contrário, essa entidade está condenada ao colapso. Nos últimos dias, israelenses de todo o mundo reclamaram de insegurança. A comunidade israelense é diferente de outras comunidades. Seria mais fácil para eles fazer as malas e ir embora em caso de insegurança.

Sempre o povo local resistiu à ocupação e está pronto para sacrificar tudo em defesa da Palestina: Nós nascemos aqui, vamos morrer aqui, e nossa decisão é ficar em nossa terra.

O levante palestino nos territórios ocupados em 1948 assustou ainda mais a liderança israelense. O primeiro-ministro designado Yair Lapid e o presidente Reuvlin falaram de uma ameaça existencial a Israel.

70% dos israelenses foram forçados a se refugiar em abrigos sob o toque de sirenes de alarme.

Essa batalha acabou com a imagem da entidade sionista como segura para estrangeiros e investidores.

Kochavi: nenhuma vitória sem operação terrestre

Ao mesmo tempo, a entidade sionista falhou em evitar o lançamento de foguetes dentro dos tempos especificados, o que implica uma grande falha na inteligência e coleta de inteligência. A operação Domo de Ferro estava com defeito. Segundo os dirigentes militares da ocupação, este sistema antimísseis conseguiu interceptar apenas 53% dos foguetes que alvejavam as cidades ocupadas.

A entidade sionista também não conseguiu localizar e destruir o estoque real e estratégico de foguetes que não foram lançados Foi também incapaz de cumprir suas ameaças de assassinar comandantes da resistência, incluindo Mohammad Deif.

A liderança israelense estava errada em sua avaliação da resposta de Gaza e dos palestinos nos territórios ocupados em 1948.

Para demonstrar a derrota da entidade sionista nesta guerra, cito uma declaração do Chefe do Estado-Maior israelense, Aviv Kochavi, apelidado de Filósofo, por causa de suas teorias que apresentava de tempos em tempos.

Segundo Kochavi, “Não haverá vitória sem uma operação terrestre”. Todas as suas teorias sobre estratégias militares foram destruídas em face de Gaza, que está sob embargo.

O espírito de seu exército é assombrado pelo pânico de uma operação terrestre em Gaza ou no Líbano. Quando o exército mais poderoso da região tem medo de realizar uma operação terrestre, é uma falha estratégica, não uma falha comum.

Resistência no Líbano no seu melhor

Voltando ao Líbano, gostaria de assegurar aos libaneses que a resistência está em seu melhor estado, em termos de disponibilidade, equipamento militar e experiência.

Advirto os israelenses contra toda estupidez e erro de cálculo em relação ao Líbano, como fizeram com a resistência na Faixa de Gaza. Nossa situação é diferente, apesar das sanções, não estamos sob-bloqueio. A resistência no Líbano está em uma posição forte, mesmo em nível oficial.

Devemos acrescentar à nossa conta com o inimigo o sangue do mártir de Al-Quds, Mohammad Tahan (fronteira libanesa-palestina), além do mártir Ali Kamel Mohsen (ataque israelense contra Damasco).

No nível local, acredito que a chave para a solução da crise está na formação de um novo governo. Existem duas maneiras de resolver esta crise. Ou, o Primeiro Ministro designado, Saad Hariri, terá que ir a Baabda para discutir por horas e dias com o Presidente Aoun, a fim de alcançar um resultado e salvar o país. Ou precisaremos da ajuda de um amigo, nomeadamente o chefe do parlamento Nabih Berri com experiência na resolução de conflitos internos. E estaremos prontos para ajudá-lo em sua missão.

Palestina e o eixo da resistência

Concluo apresentando a importância da luta e do trabalho do eixo da resistência por ter conseguido superar os desafios dos últimos 10 anos.

A perseverança nos países do eixo da resistência constitui o apoio à resistência na Palestina e a principal alavanca de sua vitória. O Irã superou ameaças de guerra e sanções. O Daesh foi desalojado do Iraque. A Síria libertou grandes áreas de seus territórios dos takfiristas. Destacamos a presença da resistência no Líbano.

Qual será a situação na Palestina, sem o apoio do Irã, Iraque, Síria e o Líbano que constituem uma alavanca a favor da resistência.

Soma-se a isso a reação da solidariedade dos iemenitas (sob bloqueio saudita). Olhos choram ao ouvir a posição do povo iemenita e do líder de Ansarullah (Abdel Malek al-Houthi), que disse estar pronto para dividir o pão com os palestinos. Você tem pão para dividir com os palestinos? A reação do Iêmen, apesar do bloqueio que lhe é imposto em todos os níveis, é grandiosa e representa um grande trunfo para o eixo da resistência.

Al-Quds está mais perto e o desaparecimento da entidade israelense se aproxima. É uma questão de tempo.

Graças ao Irã e Soleimani

Como os comandantes da resistência em Gaza, gostaria de agradecer a todos aqueles que ajudaram e apoiaram a resistência em todos os níveis militar, financeiro e político nos últimos anos.

E, além disso, eles se expuseram ao perigo, ou seja, o Irã, incluindo o Aiatolá Khamenei, bem como Haj Qassem Soleimani, que sacrificou mais de vinte anos de sua vida ao lado de nós e da resistência palestina. Oferecemos essas grandes vitórias à sua grande alma.

FIM

