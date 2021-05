Le journal israélien Haaretz a publié, jeudi 27 mai, à la une des photos de 67 enfants palestiniens tués par l’armée d’occupation israélienne lors de sa récente agression contre la Bande de Gaza.

Une initiative considérée comme étant une première en son genre. A la Une du journal, Haaretz a écrit : « 67 enfants ont été tués à Gaza. C’est le prix cher de la guerre ». Ce quotidien israélien de gauche est connu pour son opposition à la politique du gouvernement israélien.

Dans cet article, le quotidien hébreu a déclaré: « Hamada 13 ans et Ammar âgé de 10 ans, étaient de retour de l’école. Yahya, 13 ans, est allé acheter des glaces. Les corps d’Amira 6 ans, Islam 8 ans, et Mohamed 9 mois ont été retrouvés sous les décombres de leur maison », rapporte l’agence Anadolu.

Et d’ajouter: « 67 enfants ont été tués dans la Bande de Gaza lors de la dernière escalade », qui a débuté le 10 mai, soit 11 jours de frappes aériennes israéliennes.

« Lorsqu’on leur a demandé de décrire ce qu’ils ressentaient, de nombreux parents ont sereinement répondu : « c’est la volonté de Dieu ». Ils ont indiqué que « leurs enfants rêvaient d’être médecins, artistes et leaders ».

L’agression israélienne contre les territoires palestiniens a fait 287 morts, dont 69 enfants, 40 femmes et 17 personnes âgées, en plus de plus de 8 900 blessés, dont 90 grièvement atteints. Les factions de la résistance palestiniennes ont, a leur tour, tiré plus de 3000 roquettes contre les colonies et les villes occupées. 13 colons ont été tués et des centaines d’autres blessés.

Echouant à stopper les tirs de roquettes de la résistance palestinienne au cours de 11 jours, les autorités d’occupation ont accepté, le 21 mai, de s’engager à respecter un cessez-le-feu avec le Hamas, sous médiation égyptienne.

Les tensions avaient débuté pendant le moi béni de Ramadan suite aux attaques brutales perpétrées par la police et les colons israéliens contre les Jérusalémites à Al-Qods occupée, en particulier dans la mosquée d’Al-Aqsa et le quartier Cheikh Jarrah, dans une tentative de déloger 12 familles palestiniennes de leurs maisons en faveur des colons.