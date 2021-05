Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Hicham Charaf, a affirmé que le gouvernement et le peuple yéménites ne tolèreront pas les pratiques illégales des forces d’occupation émiraties et leurs tentatives désespérées d’imposer un fait accompli dans un certain nombre d’îles et de terres yéménites.

Le ministre Charaf réagissait aux informations publiées par certains médias internationaux, en particulier américains, selon lesquelles les forces émiraties ont construit un aérodrome et des hangars sur l’île Mayon située à Bab al-Mandab, elles ont dépêché des touristes sur l’île de Socotra, et elles ont relié son réseau de communication à celui d’Abu Dhabi.

«Les agissements émiratis contraires au droit international dans l’archipel de Socotra, l’île Mayon et dans d’autres gouvernorats occupés, ne pourront pas être toléré», a réitéré le chef de la diplomatie yéménite, dans un communiqué publié, jeudi 27 mai, par l’agence yéménite Saba’.

Et d’ajouter : «Le fait que les forces d’occupation des Émirats arabes unis aient saisi des terres et des îles yéménites et établi des bases militaires et des centres de détention secrets, en particulier dans les îles de Socotra, Mayon et dans un certain nombre de villes et de régions des provinces méridionales, ne signifie en aucun cas que l’occupant acquiert une souveraineté sur ces territoires».

Il a dans ce contexte sommé Abu Dhabi «à renoncer à son arrogance et se retirer des terres et iles yéménites, faute de quoi les Emirats devront s’apprêter à recevoir les tirs yéménites».

Source: Traduit à partir d'AlMasirah