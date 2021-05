Des centaines de jeunes gazaouis sont descendus dans les rues de la ville sinistrée de Gaza pour déblayer les rues des décombres des bâtiments qui ont été détruits par les raids israéliens pendant 11 jours d’affilée. L’initiative a été lancée par la mairie de Gaza, au lendemain de l’annonce du cessez-le-feu entre les factions palestiniennes et ‘Israël’.

Depuis, plus de trois mille personnes, jeunes pour la plupart, armés de balais ont rejoint cette campagne baptisée « Nous la reconstruirons ».

Selon le responsable médiatique de la mairie, cette dernière ne s’attendait pas à une telle affluence de la part des gens.

On s’attendait à un millier, ils sont plus de trois mille, ils travaillent comme dans une ruche d’abeilles. Tous le monde veut que les rues soient propres. La mairie a aussi reçu des demandes de participation de la part de sociétés privées et de familles », a indiqué Hosni Mohanna, pour al-Jazeera.

« Cette opération de déblayage est un message de résilience des habitants de Gaza et de leur union face à l’occupation qui tente de détruire leur moral en détruisant leur ville et les endroits qu’ils aiment », a-t-il poursuivi réclamant l’ouverture des passages de frontière avec l’Égypte pour faire passer les matériaux de reconstruction.

L’offensive israélienne contre la bande de Gaza a coûté la vie à 279 Gazaouis dont 69 enfants, 40 femmes et 17 personnes âgées. Elle blessé 8900 autre, dont 90 dans un état grave.

Source: Médias