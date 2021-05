Plus de 600 musiciens du monde entier ont lancé un appel dans un message en vue d’éviter d’organiser des spectacles musicaux en «Israël», en réponse à l’offensive de 11 jours contre la bande de Gaza.

Le message qu’ils ont signé appelle à « la justice, la dignité et l’octroi du droit à l’autodétermination aux Palestiniens qui luttent contre la dépossession coloniale et le recours à la violence dans le monde ».

Et de poursuivre : « Nous vous demandons de vous joindre à nous pour refuser de jouer dans les institutions culturelles israéliennes complices, et en restant ferme dans votre soutien au peuple palestinien et à son droit humain à la souveraineté et à la liberté. Nous pensons que cela est crucial pour vivre un jour dans un monde sans apartheid. »

«La complicité avec les crimes de guerre israéliens reside dans le silence et aujourd’hui le silence n’est pas une option. Le silence n’est pas une option car le bombardement israélien de Gaza assiégée a tué plus de 245 personnes au cours des dernières semaines. Le silence n’est pas une option, parce que les habitants du quartier Cheikh Jarrah à Jérusalem sont constamment contraints de quitter leurs maisons».

Le message, qui a été publié sous le hashtag #MusiciansForPalestine, a été signé par des artistes internationaux, arabes et palestiniens, dont Anwar Hadid, le chanteur palestino-canadien Billy, le groupe américain The Roots, Patti Smith, DJ Snake , Black Tut, Questlov, et No Name, ainsi que par des musiciens arabes, dont al-Sarat, Sama Abdel Hadi, Dina Al-Wadidi, Nada Al-Chazly, Morris Luca, Yousra Al-Hawari, Hamed Senno, Mashrou Leila, Yasmine Hamdan et Khayyam Al-Lami, Charif Sahnaoui, Hiba Qadri, Naï Barghouti, Rabih Baaïni, Ra’ed Yassin et Zaid Hamdan.

