Le président de la République libanaise Michel Aoun et le Hezbollah ont salué la réélection du président syrien Bachar al-Assad pour un quatrième mandat.

Dans un télégramme envoyé au président réélu, il est écrit : « nous émettons l’espoir que les efforts se poursuivront lors de la prochaine étape pour stabiliser votre pays et rétablir la cohésion entre toutes ses parties, afin que le peuple syrien frère jouit de la sécurité et de la prospérité, et de consolider le processus de retour des déplacés dans leur patrie ».

Et de conclure : « Je saisis cette occasion pour confirmer la profondeur des liens historiques entre nos deux pays et j’ai hâte de développer nos relations bilatérales dans tous les domaines qui servent les intérêts suprêmes de nos peuples ».

Pour sa part, le Hezbollah a qualifié dans un communiqué publié le vendredi 28 mai, le scrutin électoral de « référendum populaire et politique à grande échelle vu le taux élevé de participation inédit ».

Il a aussi salué les manifestations qui se sont déroulées avant, durant et après le vote, en soutien au pouvoir syrien

Selon le texte, les Syriens ont confirmé de nouveau « leur engagement total en faveur de l’unité nationale et leur rejet des divisions et du sectarisme ».

« Ils ont réitéré leur attachement à la voie politique empruntée par la Syrie tout au long de son histoire moderne, en l’occurrence son soutien à la cause palestinienne et à la lutte contre l’occupation et à l’agression et son refus du takfirisme, du terrorisme et de la trahison », a-t-il ajouté.

Et le Hezbollah de conclure : « Nous espérons que les prochaines années, la Syrie regagnera son rôle normal pionnier sur la scène plan arabe et international. Nous souhaitons également que la réalisation des espoirs de prospérité du peuple syrien, le succès des efforts draconiens déployés pour la reconstruction et le retour des réfugiés, ainsi que la libération des autres régions contrôlées par les terroristes et les occupants ».

Source: Divers