Les forces houthies de Sanaa ont annoncé une offensive de grande envergure contre plusieurs positions militaires saoudiennes dans la province de Jizane, au sud du royaume.

Selon le site web de la télévision yéménite proche d’Ansarullah al-Massirah, citant le Média de guerre des forces de Sanaa, l’opération a commencé après une surveillance minutieuse des mouvements de l’armée saoudienne et des déplacements de ses forces et de ses véhicules. Des soldats saoudiens, des mercenaires soudanais et des éléments de l’unité de la brigade des commandos se trouvaient dans ces positions.

L’attaque a été lancée à partir de 3 voies principales : Jabal MBC – Tabab Al-Fakhiza, al-Taba Al-Bayda , Al-Qamboura, Al-Amoud, Tuwaiq et l’est de Qaim Sayyab. Les forces de Sanaa ont pris le contrôle de toutes les positions saoudiennes qui se trouvaient sur leurs chemins, sur une superficie de 150 km2.

Les scènes de la vidéo diffusée par al-Massirah ont montré l’avancée des combattants yéménites de l’armée et des comités populaires d’Ansarullah vers les positions ennemies situées en face d’Al-Khouba dans les profondeurs saoudiennes. Ils ont pu franchir les barrières et les fortifications avant d’assiéger les forces saoudiennes et de s’accrocher avec eux, leur infligeant de lourdes pertes et les obligeant à prendre la fuite.

Il est question de plusieurs dizaines de tués et de blessés parmi les militaires saoudiens et les mercenaires soudanais. 80 selon al-Massirah. Selon les images, certains d’entre eux ont été tués ou blessés dans des embuscades pendant leur tentative d’évasion. Des dizaines d’autres ont été faits prisonniers.

De grandes quantités d’armements et de munitions ont été prises en butins par les forces houthies qui ont brûlé 29 blindés et véhicules avec des briquets et des tirs de feu.

Avant cette offensive, les forces de Sanaa avaient annoncé avoir lancé des raids contre la base aérienne saoudienne Khaled à Khamis Machit à l’aide de deux drones de type Qasef 2K.

Commentant l’offensive de Jizane, le membre du conseil politique suprême de Sanaa, Mohamad Ali Al-Houthi a déclaré que « tant que la paix n’est pas réalisée, nos opérations se poursuivront dans les profondeurs (saoudiennes) et notre riposte sera encore plus dure ».

« Nous vous avertissons de la grande douleur. L’équation d’aujourd’hui n’a pas encore pris toutes ses dimensions », a-t-il taclé en s’adressant aux Saoudiens.

Et de poursuivre : « au cas où est réalisé ce dont le commandant Abdel Malek al-Houthi avait évoqué comme grande douleur, ceci va paralyser l’Arabie saoudite entièrement et l’entrainer vers la faillite matérielle ».

Selon lui, les tractations en cours sous l’égide de l’ONU pour mettre fin à cette guerre échouent car « les décideurs dans les pays de l’offensive jouent en apparence le rôle des facilitateurs , alors que leurs mercenaires refusent tout règlement ».