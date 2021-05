Le quotidien libanais AlAkhbar a publié, ce lundi 31 mai, un article dans lequel il a révélé quelques dessous de la bataille de l’Epée d’Al-Qods contre l’entité sioniste, du 10 au 21 mai 2021.

Coopération avec le Hezbollah

Le chef du bureau politique du Hamas, Ismaïl Haniyeh, s’est rendu en 2020 au Liban, où il a rencontré le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah.

Au cours de cette visite, les équipes de travail du Hezbollah et des Brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas) s’étaient réunies pour élaborer un plan visant à affronter l’entité sioniste en cas de guerre. « Ce que l’ennemi a vécu pendant les 11 jours de sa guerre contre Gaza faisait partie de ce plan », a révélé AlAkhbar, citant des sources de la résistance.

Et d’ajouter : « Grâce à une surveillance aérienne conjointe et à une vaste coopération en matière de renseignement entre le Hamas et la résistance islamique au Liban, le ‘plan métro’ d’Israël a été avorté. Ce dernier consistait à détruire les tunnels dans lesquels auraient du s’entasser près de 800 combattants de Gaza ».

« Bénéficiant de l’expérience du Hezbollah, la résistance à Gaza a également eu recours lors de cette bataille à la création de fausses cibles et cellules de commandement pour induire en erreur l’armée d’occupation israélienne ».

Drones et missiles yéménites

Le quotidien AlAkhbar a en outre révélé que « le mouvement de résistance yéménite Ansarullah a contacté le Hamas pour lui demander de lui envoyer les coordonnées des sites israéliens, qu’il voulait cibler avec ses missiles et ses drones « .

« Le Hamas a informé les dirigeants de Sanaa que la situation sur le terrain à Gaza était très bonne. Mais au cas où l’ennemi franchissait l’une des lignes rouges convenues avec l’axe de résistance, Ansarullah pourra alors mener ses frappes « .

Rappelons que lors de la bataille de l’Epée d’Al-Qods, la résistance palestinienne a tiré plus de 3000 roquettes contre les colonies et les villes occupées, en riposte aux agressions israéliennes contre les Palestiniens à Al-Qods et à Gaza.

Plus de 250 Palestiniens, dont 66 enfants, ont été tués suite aux bombardements israéliens contre les quartiers résidentiels à Gaza.