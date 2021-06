L’armée d’occupation israélienne a annoncé, mercredi 2 juin, avoir arrêté en Cisjordanie occupée un haut responsable du Hamas sous prétexte d’avoir tenté d’y rétablir un «quartier général» du mouvement de résistance palestinien

Cheikh Jamal Al-Tawil, un ténor du Hamas en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l’armée israélienne depuis 1967, avait été arrêté en 2020 et placé en détention administrative -une mesure controversée permettant à Israël d’écrouer des personnes sans procès ni mandat.

Mais dans la nuit de mardi à mercredi, les forces de sécurité d’occupation ont de nouveau arrêté ce responsable du Hamas qui a «joué un rôle actif pour inciter à la ‘violence’ et rétablir le QG du Hamas à Ramallah», a prétendu l’armée d’occupation dans un bref message cité par l’AFP.

Pour sa part, le Hamas a condamné l’arrestation de Jamal al-Tawil (Abou Abdallah), qui «n’étouffera pas la voix de la résistance. Tous les membres et dirigeants du Hamas poursuivront la voie de la libération de la Palestine, en dépit des sacrifices».

«Cheikh Abou Abdallah est l’une des figures de la Palestine qui ne connait pas la fatigue malgré les longues années de détention, qui ont dépassé les 16 ans dans les prisons de l’occupation, ainsi que l’arrestation de tous les membres de sa famille dont sa fille, la journaliste Bouchra, qui est toujours incarcérée dans les geôles de l’occupation, dans le cadre de la politique injuste de détention administrative», a indiqué le Hamas dans son communiqué publié par les médias palestiniens.

Et d’ajouter: «Cheikh Jamal Al-Taweel prônait l’unité entre Palestiniens et appelait à la lutte contre l’occupation».

Selon le Club des prisonniers palestiniens, organisme de défense des détenus, les forces d’occupation israéliennes ont multiplié les arrestations de Palestiniens en Cisjordanie, incluant des sympathisants du Hamas, dans la foulée de heurts à Jérusalem Al-Qods occupée et de la guerre israélienne contre Gaza (du 10 au 21 mai).

Jamal al-Tawil a été arrêté à Ramallah dans une opération à laquelle a participé l’unité d’élite «Douvdedan», spécialisée dans les opérations «antiterroristes» en Cisjordanie, selon l’armée d’occupation.

Son arrestation intervient en pleine négociation pour un échange de prisonniers.

Le chef des services secrets égyptiens Abbas Kamel s’est rendu cette semaine à Ramallah et Gaza, et le chef de la diplomatie israélienne Gabi Ashkenazi au Caire, dans le cadre de pourparlers pour un échange de prisonniers entre ‘Israël’ et les Palestiniens.

«Il y a maintenant une réelle opportunité dans ce dossier, et nous sommes prêts pour des négociations indirectes, urgentes et rapides», a déclaré plus tôt cette semaine le chef du bureau politique du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar.

De son côté, Gabi Ashkenazi, avait évoqué dimanche au Caire la question du rapatriement en ‘Israël’ des corps de deux soldats tués au combat en 2014 et celle de deux israéliens qui s’étaient infiltrés dans l’enclave palestinienne et détenus depuis.