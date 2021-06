Le chef de l’opposition Yaïr Lapid a informé, mercredi soir 2 mai, le président israélien, Reuven Rivlin, qu’il était en mesure de former un gouvernement après avoir réuni les appuis nécessaires.

« Après un travail intense et une longue crise politique de deux ans, le président de Yesh Atid a informé le chef d’Etat qu’il avait réussi à former un gouvernement », a-t-il été indiqué dans un communiqué du parti centriste, cité par les médias israéliens.

« J’ai l’honneur de vous informer que j’ai réussi à former un gouvernement. Il s’agira d’un gouvernement alternatif et le député Naftali Bennett sera le premier chef de ce gouvernement », pouvait-on lire sur le message envoyé au bureau du président.

Un document réunit les signatures des huit membres de la prochaine coalition: les partis centristes Yesh Atid et Bleu Blanc, les partis de droite Israel Beiteinou, Yamina et Nouvel espoir, le Parti travailliste et le parti de gauche Meretz.

Pour la première fois, un parti palestinien originaire des territoires occupés en 1948 participera à une coalition gouvernementale, le parti islamiste Raam se joignant officiellement à l’accord. Le chef de Ra’am, Mansour Abbas, a déclaré à la radio de l’armée que le Premier ministre Benjamin Netanyahu l’a appelé à plusieurs reprises ces derniers jours, notamment lundi et mardi, dans le but de l’empêcher de rejoindre la coalition Lapid-Bennett.

Le chef de l’opposition et ses partenaires ont désormais sept jours pour répartir les portefeuilles et obtenir un vote de confiance du Parlement.